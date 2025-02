Alba Parietti single, Fedez e Sarah Toscano, Wanda chiede 500mila euro di mantenimento a Icardi

Ascolta ora 00:00 00:00

Tira una brutta aria sul fronte dell'amore tra i personaggi famosi e il gossip infiamma sul web. C'è chi si è lasciato da poco (Alba Parietti), chi sembra essere in crisi (Tony Effe e Giulia De Lellis), chi si fa la guerra in tribunale (Wanda Nara e Mauro Icardi) e chi invece flirta (forse).

Alba Parietti e Fabio Adami, è finita? "Tutta colpa dell'incidente sulla neve"

Sembra proprio che Alba Parietti sia tornata single. Dopo tre anni d'amore, la relazione con il manager romano Fabio Adami si sarebbe conclusa in modo burrascoso e la showgirl avrebbe lasciato la casa dove convivevano. A riportare l'indiscrezione è Dagospia. Dopo il colpo di fulmine in treno e tre anni di amore sbandierato sui social e in televisione, le loro strade si sarebbero separate per colpa dell'incidente avuto dalla conduttrice sulla neve durante le festività natalizie. " Si dice che proprio a causa dell'incidente, per nervosismi, malintesi e incomprensioni, da alcune settimane lei abbia dato un taglio alla sua storia con il manager ", riferisce il sito. Parietti non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma su Instagram ha pubblicato un messaggio sibillino che potrebbe essere rivolto proprio all'ex: " Se nella vita, privata o qualsiasi occasione, soprattutto nel lavoro qualcuno ti manca di rispetto, tu non devi prendertela con quella persona semmai solo con te stessa. Elimina, con eleganza non dare spiegazioni (non serve) e non lamentarti, se te lo puoi permettere, ma anche se corri dei rischi non permettere mai a nessuno di umiliarti" . Eppure, c'è già chi parla di lento riavvicinamento.

Aria di crisi tra Tony Effe e Giulia De Lellis: cosa succede

Tra Tony Effe e Giulia De Lellis tira una brutta aria o almeno è quello che si vocifera tra gli esperti di gossip. Dopo il festival di Sanremo, dove la coppia è apparsa felice e innamorata, il rapper e l'influencer avrebbero avuto qualche incomprensione che avrebbe raffreddato il sentimento. " Marette e incomprensioni, reciproca gelosia oltre a frequenti alti e bassi che minano la serenità del rapporto ", riferisce la rivista Oggi, che per prima ha parlato della crisi della coppia. E pensare che in Riviera si era parlato addirittura di una proposta di matrimonio. A giudicare dalle indiscrezioni, invece, alla base delle incomprensioni ci sarebbe una diversa visione del futuro. Secondo Oggi, Giulia De Lellis vorrebbe presto diventare madre ma Tony non avrebbe così fretta di diventare padre.

L'ultima di Corona: "Sarah Toscano a casa di Fedez"

Finito il festival di Sanremo si torna a parlare di Fedez non per la musica ma per la sua vita sentimentale. Il rapper si era detto pronto a volere cambiare vita, concentrandosi sulla musica più che sui gossip; nonostante ciò, è finito di nuovo al centro dei pettegolezzi e ancora una volta per "colpa" di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi ha rivelato che il cantante di Rozzano avrebbe avuto un incontro notturno con un'altra protagonista di Sanremo 2025: " Dopo l’evento della Warner Sarah Toscano se n’è andata a casa con Fedez. Brava Sarah" . Corona ha lasciato intendere che tra i due artisti ci sarebbe stato un coinvolgimento, ma fonti vicine all'ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi hanno riportato un'altra verità: " Eugenio, il manager di Sara, è tra i migliori amici di Fedez. Basta falsità e non dovete credere alle cavolate di quello" . Quale sarà la verità?

Divorzio Wanda Nara-Icardi, l'argentina chiede 500mila euro di mantenimento

Il divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra essere arrivato alle battute finali. Il tribunale di Buenos Aires dovrà decidere sull'affidamento delle figlie della coppia, Isabela e Francesca, ma anche sull'assegno di mantenimento che il calciatore argentino dovrebbe versare all'ex moglie per le spese familiari. E Wanda non si è fatta scrupoli a chiedere una cifra "monstre" a Maurito per le spesucce mensili. Secondo quanto riferito dal Corriere, infatti, l'imprenditrice argentina avrebbe chiesto 500mila euro come assegno mensile. Cifra che sarebbe " in linea con uno stile di vita che contempla il noleggio del jet privato come unica soluzione di trasporto ", riferisce la stampa sudamericana. Se i giudici accoglieranno la richiesta di Nara non è chiaro, ma intanto nella guerra tra ex Wanda ha messo a segno la prima vittoria.

La richiesta di risarcimento- da 50 milioni di dollari - presentata dall'attuale fidanzata di Icardi, Eugenia La China Suarez, contro l'argentina per avere pubblicato una chat privata sui social è stata archiviata.