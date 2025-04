Ezio Greggio amore alle Maldive, Facchinetti spiazza Alessia Marcuzzi, Wanda Nara sbarca su Netflix

Ascolta ora 00:00 00:00

La settimana che si è appena conclusa ha fatto molto discutere per alcuni gossip che hanno dominato la cronaca rosa. C'è chi si è detto definitivamente addio (Aldo Palmeri e Alessia Cammarota), chi girerà una docuserie (Wanda Nara), chi è volato alle Maldive con la nuova fiamma (Ezio Greggio) e chi ripensa al passato (Francesco Facchinetti).

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, è finita: "Ci siamo separati"

I fan di Uomini e Donne se lo aspettavano ma la conferma ha comunque spiazzato gli addetti ai lavori: Aldo Palmeri e Alessia Cammarota si sono lasciati. Da giorni si rincorrevano le voci di una nuova crisi tra i due, ma le indiscrezioni si sono trasformate in conferma con l'annuncio fatto dall'ex tronista di Uomini e Donne. " Io e Alessia ci siamo separati ma per il bene dei bambini manteniamo un rapporto di pace. La tutela della nostra famiglia è sempre stata messa al primo posto, sia da parte mia che di Alessia ", ha scritto l'imprenditore catanese su Instagram confermando i rumor. Dietro l'addio ci sarebbero molte incomprensioni ma - si vocifera - anche qualche tradimento. Alessia Cammarota e Aldo Palmeri si erano conosciuti nello studio di Uomini e Donne nel 2013 ed erano usciti dal programma insieme nel 2014. L'anno seguente, dopo la nascita del primogenito Nicolò, la coppia era convolata a nozze. La nascita di altri due figli, Leonardo nel 2017 e Mattia nel 2023, sembrava avere consolidato il loro rapporto - che nel tempo era proseguito tra alti e bassi - invece il doloroso epilogo è arrivato per un'altra coppia nata in tv.

Wanda Nara sbarca su Netflix con la sua docu-serie: il cachet da capogiro

Visto che la sua storia d'amore con Mauro Icardi è stata una soap intrigante e seguitissima perché non girarne una sul serio? Lo devono avere pensato i vertici di Netflix quando hanno chiesto a Wanda Nara di girare un docu-reality sulla sua vita. E lei non poteva che accettare. La notizia è praticamente ufficiale visto che è stata confermata dal manager italiano di Wanda (Andrea Di Carlo, lo stesso che l'ha portata a Ballando con le stelle). Ma i dettagli trapelati dalla stampa sudamericana sono solo indiscrezioni: la prima stagione (sulla falsariga di "Ilary") dovrebbe essere in sei episodi con un'opzione per la seconda. Nel docu-reality Wanda interpreterà se stessa e racconterà di come è cambiata la sua vita da semplice argentina che sognava di diventare famosa a imprenditrice multimilionaria con due matrimoni falliti alle spalle, cinque figli al seguito, un nuovo giovanissimo fidanzato. Roba da far girare la testa, come il cachet che Wanda avrebbe richiesto per girare la sua docu-serie: 500mila euro e un bonus sul sequel.

Ezio Greggio compleanno alle Maldive con la nuova fiamma Nataly

Da giorni si vociferava di una liaison tra il conduttore Ezio Greggio e la foodblogger Nataly Ospina ma ora le voci si sono rivelate fondate. Greggio e l'influencer colombiana sono stati paparazzati dai fotografi del settimanale Gente alle Maldive durante una romantica vacanza organizzata per celebrare il compleanno di Ezio. Sui social network la coppia è stata molto attenta a non riprendersi mai insieme ma a farlo ci hanno pensato i fotografi di Gente, che hanno mostrato baci e gesti d'affetto tra il conduttore e la giovane food blogger. I due sembrano affiatatissimi, in barba a chi rumoreggia per la differenza di età.

Facchinetti spiazza Alessia Marcuzzi in tv: "Ho fallito tante volte nella vita..."