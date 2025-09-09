Alessandra Amoroso, arriva la conferma: è nata Penny, la bimba della luna

La musica italiana accoglie una nuova piccola stella: il 6 settembre 2025, Alessandra Amoroso è diventata mamma per la prima volta. La cantante salentina ha dato alla luce Penelope Maria, la figlia tanto attesa e già amatissima dai fan. L’annuncio ufficiale è arrivato tramite un post su Instagram, dove Alessandra ha condiviso la prima dolcissima foto della bimba, accompagnata da parole cariche di amore ed emozione.

"Quando sei nata c’era una luna bellissima… e anche lei era lì per te ", ha scritto la cantante, commuovendo il web.

La prima foto di Penelope: la luna piena come testimone

Nella foto condivisa su Instagram, Alessandra Amoroso accarezza dolcemente la sua bambina, con alle spalle una luna piena che ha reso quella notte ancora più magica. Un carosello di immagini tenerissime, tra cui spunta anche il papà Valerio Pastore, visibilmente emozionato mentre tiene tra le braccia la neonata.

Nel post, l'artista dedica parole toccanti alla piccola Penny, come la chiamano già i fan: " Lascia che ti baci un’altra volta. Non come un addio, ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne quello che vuoi ." Frasi che potrebbero presto trasformarsi in versi di una nuova canzone, ispirata proprio dalla nascita della figlia.

Il ringraziamento ai fan e agli amici più cari

Accanto alla gioia personale, Alessandra Amoroso ha voluto ringraziare le persone che le sono state accanto durante la gravidanza. Dal team medico ai fan, dagli amici più intimi alla famiglia, tutti hanno contribuito a farle vivere questi mesi con serenità: " Si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio… e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore ."

Nascita privata, ma spoilerata: la polemica sui social

Anche se Alessandra ha annunciato pubblicamente la nascita il 9 settembre, alcuni profili gossip avevano già diffuso la notizia in anticipo, parlando di un parto avvenuto in segreto. L’indiscrezione è stata ripresa da diversi media, privando la cantante del piacere di condividere per prima la lieta novella.

Un gesto criticato anche dall’influencer Giulia De Lellis, in dolce attesa a sua volta: " Ma se lei non ha comunicato la notizia, perché dovete farlo voi? ", ha commentato sotto un post.

Una gravidanza vissuta con amore e musica

Durante i mesi della gravidanza, Alessandra Amoroso ha