Alessandra Mastronardi, gli inizi con i Cesaroni, il matrimonio lampo e la storia con un famoso attore: chi è e dove vive oggi

Alessandra Mastronardi nasce a Napoli il 18 febbraio 1986, ma è a Roma, dove si trasferisce da bambina, che cresce e costruisce le basi della sua carriera artistica. Fin da giovane coltiva il sogno di recitare, nonostante le iniziali resistenze della famiglia. " I miei genitori non erano favorevoli alla mia scelta, non vengo da una famiglia del mondo dello spettacolo ", ha raccontato in un’intervista a Verissimo. Il padre, psicologo e psicoterapeuta, era un grande appassionato del cinema degli anni Cinquanta e Sessanta, ma senza legami diretti con quell’ambiente.

Lo stesso percorso del padre

In un primo momento Alessandra prova a intraprendere lo stesso percorso del padre, iscrivendosi alla facoltà di Psicologia a Roma. Ma la passione per la recitazione prende presto il sopravvento. Inizia così a muovere i primi passi nello spettacolo con spot pubblicitari e ruoli minori in serie televisive. Il successo arriva nel 2006, quando ottiene il ruolo di Eva Cudicini ne I Cesaroni, popolare serie di Canale 5. Il personaggio della giovane dal carattere ribelle ma romantico la rende immediatamente riconoscibile al grande pubblico, soprattutto tra i più giovani. La fiction, andata in onda fino al 2014, ha giocato un ruolo chiave nel consolidare la sua carriera, confermandola come una delle attrici più apprezzate della sua generazione.

Il difficile periodo della storia

Ospite a Verissimo, Alessandra Mastronardi ha condiviso alcuni aspetti più intimi e dolorosi del suo passato. Ha raccontato delle difficoltà vissute durante gli anni del liceo: " Oggi lo chiameremmo bullismo. Facevo le pubblicità e i compagni mi prendevano in giro, chiamandomi con il nome del marchio che sponsorizzavo. Non è stato facile. Avevo poche amiche e oggi non ho più rapporti con nessuno di quella scuola ".

Un altro momento drammatico della sua adolescenza è stato segnato dalla perdita di una persona a lei molto cara: " Ho perso mia cugina Valentina, che aveva una malattia autoimmune. È morta a 32 anni ". Un dolore profondo, dal quale ha però tratto una lezione di vita: " Da allora ho capito che bisogna vivere pienamente ogni momento ".

La carriera

Dopo il successo ottenuto con I Cesaroni, Alessandra Mastronardi ha scelto di diversificare la propria carriera, affrontando ruoli più complessi per evitare di restare legata a un solo personaggio. Il suo debutto nel cinema internazionale arriva con To Rome with Love (2012) di Woody Allen, che le apre le porte del cinema d'autore. In seguito interpreta ruoli di rilievo in produzioni italiane e straniere, tra cui L'Allieva (2016–2020), dove veste i panni di Alice Allevi, conquistando il pubblico televisivo. Nel 2021 è protagonista del biopic Carla, dedicato alla ballerina Carla Fracci. Ha anche recitato ne I Medici (2016–2019), interpretando Lucrezia Donati, musa di Lorenzo il Magnifico. Recentemente è stata la protagonista di Doppio Gioco, la serie in onda su Canale 5 che l'ha vista insieme a Max Tortora, con lei anche nei Cesaroni.

Il successo anche all'estero

Negli ultimi anni Alessandra Mastronardi ha rafforzato la sua carriera anche a livello internazionale, recitando in lingua inglese e collaborando con registi di fama. Tra le esperienze più significative figura il ruolo di Francesca nella serie britannica Master of None (Netflix), creata da Aziz Ansari. Grazie al suo inglese fluente, all’eleganza e alla versatilità interpretativa, Mastronardi è riuscita a conquistare spazio nel panorama internazionale, passando con naturalezza da produzioni italiane a quelle estere.

La vita privata

Alessandra Mastronardi ha sempre mantenuto grande riservatezza sulla sua vita privata, scegliendo di non esporre le sue relazioni al gossip. In passato ha avuto una storia con Lino Guanciale, suo collega nella serie L’Allieva, e successivamente con l’attore scozzese Ross McCall, conosciuto durante esperienze lavorative all’estero. Nonostante l’interesse mediatico, l’attrice ha evitato il clamore, annunciando nel 2022 la fine della relazione con McCall con toni rispettosi e discreti.

Il matrimonio

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino si sono sposati nel luglio 2023, coronando una storia nata quasi vent’anni prima e riaccesa dopo un incontro casuale a distanza di anni. Nonostante le premesse romantiche, il matrimonio ha avuto vita breve: dopo pochi mesi, la coppia si è allontanata. I due hanno smesso di seguirsi sui social e cancellato le foto delle nozze da Instagram. Dopo appena otto mesi, Mastronardi è apparsa pubblicamente senza fede, segnando di fatto la fine della loro unione.

Il ritorno di fiamma

Dopo la fine del suo breve matrimonio, Alessandra Mastronardi potrebbe aver riaperto un capitolo del passato. Secondo il settimanale DiPiù, l’attrice sarebbe tornata insieme a Ross McCall, attore scozzese con cui aveva avuto una relazione in passato. I due sono stati avvistati a Notting Hill, a Londra, lo stesso quartiere in cui avevano vissuto durante la loro storia. A rafforzare le voci su un possibile riavvicinamento, alcuni scatti condivisi da Alessandra sui social, che sembrano suggerire una ritrovata complicità con McCall, di dieci anni più grande di lei.

Dove vive ora

Dopo diversi anni trascorsi a Londra, tra il 2016 e il 2020,

Alessandra Mastronardi è tornata a vivere stabilmente a Roma. Oggi risiede in zona Piazza Fiume, quartiere in cui ha trascorso l’infanzia e che considera un luogo familiare e accogliente, legato ai suoi ricordi più autentici.