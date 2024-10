Il giallo di Alessandro Meluzzi: è sparito dopo l’ictus. "La famiglia parli"

Ascolta ora 00:00 00:00

È mistero sulle condizioni di salute di Alessandro Meluzzi. Lo psicologo e criminologo manca dalla scena pubblica da quasi un anno a causa di un ictus, che lo colpì lo scorso dicembre mentre si trovava nel suo studio con alcuni pazienti. Le sue condizioni apparvero subito gravi ma da quei tragici giorni di lui non si è saputo più nulla. Oggi, dieci mesi dopo il malore, gli amici più cari - tra cui figura Red Ronnie - hanno lanciato un appello in radio per chiedere notizie alla sua famiglia.

L'ictus e il ricovero in ospedale

Lo scorso 2 dicembre Alessandro Meluzzi, 68 anni, era nel suo studio riminese quando ebbe un grave malore. Lo psicologo, noto per i suoi interventi in tv, venne trasportato dal 118 all'ospedale Infermi poi venne trasferito al Bufalini di Cesena a causa delle gravi condizioni dovute all'ictus. L'ischemia fulminante gli provocò un'emorragia cerebrale che costrinse i medici a sottoporlo a un lungo intervento chirurgico. Sui social network la famiglia di Meluzzi chiese ai fan dello psicologo di pregare per lui, ma da quel momento del professionista non si è saputo più nulla. Così nelle scorse ore gli amici del mondo dello spettacolo e i colleghi, quelli che gli erano più legati, hanno deciso di fare un appello pubblico per avere notizie sulle sue condizioni di salute.

L'appello degli amici in radio

Attraverso le frequenze di Radio Radio Fabio Duranti, Red Ronnie, Diego Fusaro, Alberto Contri e Vanni Frajese hanno chiesto pubblicamente notizie di Alessandro Meluzzi, rivolgendosi in prima persona alla famiglia per conoscere le attuali condizioni di salute dello psicologo: " Non sappiamo dove sia, in ospedale o a casa. Perché non possiamo sapere come sta? La voce aiuta. Non è stato possibile fagli sentire la vicinanza di tutti noi". Sono molti gli interrogativi che sorgono attorno alla vicenda. " Mi domando perché non trapelino informazioni sulle condizioni, capisco il riserbo però Alessandro è un punto di riferimento culturale ed è normale che molti vogliono sapere e portare vicinanza”, ha dichiarato in radio Diego Fusaro. Lo stesso Red Ronnie, dopo l'ospitata in radio, ha pubblicato un video-appello su YouTube per spiegare meglio la situazione: " Nessuna notizia sulla sua salute. Nessuno sa dove sia né tantomeno può andare a trovarlo.

In questi casi le voci di amici o persone care che parlano a chi ha avuto questi problemi aiutano tantissimo nella ripresa. Ma tutti i tentativi di stargli vicino sono naufragati su un muro di gomma. Nessuna risposta". Ora amici e colleghi si augurano che il velo di mistero attorno alla salute di Meluzzi cada al più presto.