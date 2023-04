Alessandro Preziosi compie 50 anni: tra carriera e vita privata

Alessandro Preziosi spegne cinquanta candeline. Al giro di boa del mezzo secolo, l'attore napoletano nato il 19 aprile 1973 festeggia con un nuovo amore - quello per Delfina Delettrez Fendi, erede della nota casa di moda - e il debutto alla regia in un film ancora top secret. Ma la sua carriera è lunga e ricca di successi a partire dalle fiction, che lo hanno reso uno degli attori italiani più popolari e amati dal pubblico.

L’esordio in televisione

Figlio di due avvocati, Alessandro Preziosi porta in tasca una laurea in Giurisprudenza, accantonata quasi subito per inseguire il sogno della recitazione. Nel 1996, a soli 23 anni, esordisce sul piccolo schermo nel programma "Beato tra le donne". L'esperienza alla corte di Bonolis gli permette di farsi notare e dopo una serie di provini, entra nel cast della soap opera "Vivere" di Canale 5 e successivamente ottiene un ruolo nella miniserie "Una donna per amico 2". Nel frattempo, Preziosi si diploma all'accademia dei Filodrammatici di Milano e porta avanti l'amore per il teatro, cimentandosi in alcune opere di spicco come l'Amleto e Coefore ed Euminidi. Come miglior attore teatrale Preziosi riceve il "Premio Gassman - Teatranti dell'anno 2010" e il "Premio Golden Graal" oltre al "Giffoni Festival Award".

Il successo con Elisa di Rivombrosa

A trent'anni Alessandro Preziosi raggiunge la definitiva consacrazione televisiva, ottenendo il ruolo di protagonista maschile Fabrizio Ristori nella seguitissima serie tv "Elisa di Rivombrosa", che gli consente di vincere il Telegatto. Per amore del teatro, al quale ritorna tra il 2004 e il 2005, rifiuta di prendere parte alla seconda stagione di "Elisa di Rivombrosa", ma nel 2007 si fa apprezzare nella fiction "Il capitano" in onda su Rai Due e un anno dopo è ancora protagonista di una miniserie tv "Il commissario De Luca", che gli fa vincere il premio l'Efebo d'Argento e il premio internazionale "Golden Chest". I ruoli per lui non mancano e tra le sue fiction più apprezzate ci sono "I Medici", "Sotto copertura, la cattura di Zagaria" e il più recente "La vita bugiarda degli adulti" e "Black out".

I ruoli al cinema

Per Alessandro Preziosi c'è spazio anche nel cinema con il debutto sul grande schermo ne "I Viceré" di Roberto Faenza e poi ne "La masseria delle allodole" di Paolo e Vittorio Taviani. Con Michele Placido è tra i protagonisti del film di Michele Soavi "Il sangue dei vinti", tratto al noto saggio di Giampaolo Pansa e che viene presentato addirittura alla Festa del Cinema di Roma. La chiamata di Ferzan Ozpetek arriva nel 2009 e l'attore recita insieme a Ennio Fantastichini e Riccardo Scamarcio nella commedia "Mine vaganti". Poi arrivano i ruoli in "Maschi contro femmine" e "Femmine contro maschi" per la regia di Fausto Brizzi e il film con Laura Chiatti "Il volto di un'altra". E poi ancora i più recenti film: "Nessuno come noi" di Volfango De Biasi, "Bla Bla Baby" per la regia di Fausto Brizzi e "La cura" di Francesco Patierno.

La vita privata

Da sempre molto corteggiato, Alessandro Preziosi ha avuto due relazioni importati dalle quali sono nati altrettanti figli. La prima, negli anni '90, con la collega Rossella Zito, che ha dato alla luce Andrea Eduardo. Sul set di Elisa di Rivombrosa Preziosi si innamora dell'attrice Vittoria Puccini e dal loro amore nasce Elena ma nel 2010 la relazione termina per un presunto tradimento. Oggi l'attore napoletano è fidanzato con la designer di moda Delfina Delettrez Fendi.