Black Out, in arrivo la fiction con Alessandro Preziosi: cast e trama

È già entrata nel vivo la stagione delle fiction di Rai Uno. Solo qualche settimana fa è stata lanciata la stagione due di Lolita Lobosco,Il nostro Generale e Che Dio ci aiuti 7, ma dal 23 gennaio si aggiunge un altro progetto molto interessante che, sicuramente, farà discutere. Stiamo parlando di Black Out – Vite sospese che arriva su Rai Uno per 4 prime serate, per l’appunto, dal 23 gennaio. La prgrammazione poi si sposterà al martedì per trovare poi la sua conclusione nell’ultima settimana del mese di febbraio. Un progetto di ampio respiro e ambizioso che vede nel cast l’iconico Alessandro Preziosi, ora su Netflix con La vita Bugiarda degli Adulti, insieme a Aurora Ruffino (ex volto di Noi), e poi Rossetti, Caterina Shulha e Rike Schimd (vista in Maltese – il romanzo del Commissario). Diretta da Riccardo Donna, Black Out viene presentato come un thriller ad alta quota in cui niente è ciò sembra.

Ambientato in Trentino, per l’esattezza nella Valle di Vanoi, Alessandro Preziosi interpreta Giovanni Lo Bianco, che di professione è un broker. Rimasto vedovo, porta con sé i figli in un bellissimo resort sulle montagne per trascorrere le vacanze invernali. Durante la vigilia di Natale, però, un terremoto causa una valanga e intrappola tutti i residenti senza una possibile via di fuga. Giovanni è costretto a un isolamento forzato nel resort ma, in questa sciagura, non sarà da solo. Affiancato da una donna bella e avvenente che nasconde non pochi segreti, anche Giovanni dovrà difendersi dai suoi demoni personali. Quella che doveva essere una vacanza si trasforma, per tutti, in un incubo senza fine.

Dalle immagini che sono trapelate grazie al trailer, Black Out potrebbe essere una vera scommessa per Rai Uno e per la fiction nostrana. Girata in 13 settimane di lavoro, lo stesso attore protagonista, in un’intervista che ha rilasciato a Tv Sorrisi e Canzoni, ha confessato che "personalmente è stata una tra le esperienze più difficili della sua vita". Nelle parole di Alessandro Preziosi, inoltre, si trova anche ciò che la serie televisiva vuole insegnare ai suoi spettatori: "Proprio quando si è convinti di aver perso tutto e non avere più alcuna possibilità, le cose possono davvero cambiare, costringendoci a ritrovare noi stessi – aggiunge -, e il coraggio di difendere con decisione tutto quello che per noi, conta davvero". Oltre che in tv, gli episodi di Black Out saranno disponibili – durante la messa in onda – su Raiplay e poi in streaming dal giorno successivo.