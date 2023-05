Alessia D'Alessandro, ecco chi è la nuova fidanzata di Luigi Di Maio

L'addio al Parlamento italiano e quello immediatamente successivo alla sua ex fidanzata Virginia Saba sono stati messi definitivamente messi alle spalle: dopo più di sette mesi da quella doppia delusione (professionale e personale), Luigi Di Maio può cominciare ufficialmente una nuova vita, tra pubblico e privato. Se sul lato politico è giunta, poche settimane fa, la notizia della sua nomina a rappresentante speciale dell'Unione europea per il Golfo Persico avanzata dall'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera , Josep Borrell, (e proprio in queste ore è arrivato anche il secondo via libera dalla riunione dei Rappresentanti Permanenti presso l'Ue, senza dibattito), anche a livello amoroso la situazione è sicuramente migliorata negli ultimi tempi per l'ex ministro degli Esteri. La sua nuova fiamma, infatti, si chiama Alessia D'Alessandro.

Alessia D'Alessandro e le foto a Venezia

L'ultimo finesettimana a Napoli trascorso insieme a lei è apparso molto più di un indizio sulla loro nuova love story, come testimoniano le fotografie scattate e pubblicate recentissimamente dal settimanale Chi, che già li aveva immortalati poche settimane prima a Venezia. Di certo, non hanno voluto nascondere a tutti i costi la loro relazione. Eppure si conoscevano già da diverso tempo, avendo come trascorso in comune quello della militanza nel Movimento 5 Stelle. Infatti, Alessia D'Alessandro si era candidata con i pentastellati alle elezioni politiche del 2018 nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno, senza però riuscire a essere eletta.

Ed è proprio in questa circostanza scoppiò un caso addirittura "internazionale": lo stesso Di Maio, infatti, esagerò nella presentazione della sua attuale fidanzata durante la trasmissione DiMartedì di Giovanni Floris, definendola " un'economista che lavora con la Cdu in Germania ", il partito di Angela Merkel. Subito da Berlino arrivò un chiarimento piuttosto eloquente: il partito Cdu tenne a sottolineare che la D'Alessandro lavorava soltanto come assistente, non era operativa in nessun ambito rilevante dal punto di vista politico e non curava contatti politici. La Merkel, insomma, non l'aveva mai neanche lontanamente conosciuta. L'esperienza di Alessia nella Cdu riguardava il settore marketing della Wirtschaftsrat, un'organizzazione imprenditoriale vicina al partito tedesco. Dopo il clamore mediatico, la candidata grillina rilasciò anche un'intervista al New York Times per dare ulteriori chiarimenti e spegnendo, di fatto, le polemiche.

Il profilo della nuova fiamma di Di Maio

Oltre a questa vicenda che fece scalpore cinque anni fa, quello che si sa di Alessia D'Alessandro è nata nel 1990 ad Agropoli, nel Cilento, da una famiglia di origine italo-tedesca; parla cinque lingue ed ha vissuto per anni a Berlino. Ha studiato alla Sciences Po, l'Istituto di studi politici di Parigi, e alla Jacobs University Bremen di Brema. Inoltre ha lavorato nel reparto di contabilità di un'azienda, nel campo delle risorse umane e ha operato come consulente internazionale nel turismo. Per pagarsi gli studi ha anche fatto la modella, ma in ogni caso ha sempre avuto la passione per la politica. Sui suoi profili social è molto attiva nel commentare diverse vicende che riguardano sia la cronaca sia l'attualità parlamentare.