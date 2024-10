Alessia Marcuzzi e De Martino si frequentano, Gregoraci di nuovo single, Wanda e Icardi ci ricascano

Ascolta ora 00:00 00:00

Ritorni di fiamma e qualche addio: sono questi i gossip più discussi dell’ultima settimana. C’è chi torna a frequentarsi (Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino ma anche Wanda Nara e Mauro Icardi), chi è di nuovo single (Elisabetta Gregoraci) e chi alimenta i gossip (Giulia De Lellis).

"Sono single e si vedono". L'ultimo gossip su Marcuzzi e De Martino

Rai galeotta? A giudicare dagli ultimi pettegolezzi circolati in rete a viale Mazzini due conduttori si starebbero frequentando lontano da occhi indiscreti. I protagonisti dell'ultimo gossip sono Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Entrambi sono single e potrebbero avere deciso di riprendere da dove si erano interrotti sei anni fa. Lui è alla guida di Affari Tuoi mentre Alessia Marcuzzi è nella giuria di Tale e quale Show. Se durante la prima puntata del programma di Carlo Conti si dice che i due si siano ignorati (con non poco imbarazzo), per il settimanale Diva e Donna i due si starebbero frequentando. Anzi: " C'è il ritorno di fiamma. Sono di nuovo insieme ", assicura il settimanale. Ma ancora nessuno li ha paparazzati assieme.

Elisabetta Gregoraci di nuovo single: "Con Giulio è finita"

Le voci sulla fine della relazione con Giulio Frattini circolavano da settimane, ma Elisabetta Gregoraci non aveva mai dato spazio ai gossip. Invece durante l'ospitata a La volta buona, il programma di Caterina Balivo in onda ogni giorno su Rai1, la showgirl ha confermato che la storia d'amore con l'imprenditore toscano è giunta al capolinea dopo due anni. La conduttrice di Questioni di stile non ha parlato dei motivi che l'hanno spinta a mettere un punto alla relazione ma ha confermato di essere tornata "single" e di avere preso la decisione in prima persona: " Sono stata io a fare questa scelta". Qualcuno ha colto la palla al balzo per parlare di un ritorno di fiamma con l'ex marito Flavio Briatore, ma su questi pettegolezzi la showgirl ha chiarito: " Non ci siamo mai allontanati davvero, saremo sempre una famiglia". Elisabetta Gregoraci ha detto di non sentire l'esigenza di trovare un nuovo compagno, ma di essere aperta all'amore, quando questo si presenterà.

Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo insieme

Altro giro, altra corsa per Icardi e Wanda Nara. La coppia, che si era lasciata per l'ennesima volta alcuni mesi fa, sembra essersi riavvicinata. Lo dicono le foto e le dichiarazioni fatte sui social network dai due argentini che, nelle ultime ore, hanno riempito Instagram di foto di famiglia, selfie sorridenti di coppia e persino qualche scatto piccante. Mentre tutti annunciavano il loro come il divorzio del secolo, Mauro Icardi ha pubblicato una foto intima (a letto con Wanda) scrivendo sornione: " Per te che leggi, per lui, per lei, per te, per loro, per tutti… vi auguro una buona notte o una buona notte". Poi, poche ore fa, Maurito ha condiviso un altro scatto, mentre abbraccia la moglie, inviando un messaggio ai fan: " Specchio, specchio... Ancora non hanno capito, e continuano a non capire... che rappresentano tutto ciò che non vogliamo essere! ". Insomma, la crisi sembra superata. Fino alla prossima.

Tony Effe e Giulia De Lellis fanno su serio? La foto social

Della storia tra Tony Effe e Giulia De Lellis se ne parla da mesi, ma sulla nuova coppia c'è chi nutre ancora molti dubbi. I due continuano a farsi vedere insieme sui social network ma Tony e Giulia non convincono. " Siamo sicuri che non sia una farsa?", ha scritto un utente sotto a un post Instagram condiviso dalla De Lellis nelle scorse ore, nel quale si mostra abbracciata a Tony.

Una risposta non è arrivata dai diretti interessati e la relazione tra il rapper e l'influencer prosegue a colpi die video social. I due si mostrano affiatati ma prima di parlare di "amore" i fan vogliono qualche prova in più di una foto pubblicata sui social.