Alessia Marcuzzi libera e single, Icardi sta con La China e sbugiarda Wanda, Ilary batte Squid Game

Nuovo anno stessi gossip. C'è chi si dichiara via social e si vendica dell'ex moglie (Mauro Icardi), chi finisce di nuovo al centro della polemica (Chiara Ferragni), chi batte Squid game (Ilary Blasi) e chi fa sapere di essere tornata single (Alessia Marcuzzi).

Alessia Marcuzzi: "Sono felicemente single e sono una donna libera"

Alessia Marcuzzi è sbarcata su Prime Video con il game show "Red Carpet – Vip al tappeto" ma il pubblico è più interessato alla sua vita privata che non al suo ritorno in video. Intervistata dal Corriere la conduttrice ha parlato della sua situazione sentimentale: " Sono felicemente single. Sto bene, circondata dall'amore di tante persone che mi amano ". Alessia Marcuzzi si è poi tolta un bel sassolino dalla scarpa a proposito dei tanti gossip circolati negli ultimi due anni sul suo conto: " Mi danno fastidio i titoli che cercano clickbait. Ho una famiglia da tenere insieme, anzi varie famiglie perché sono madre di due ragazzi avuti da due papà diversi. Siamo fortunati ad andare tutti d'accordo, mi impegno tanto a tenere unita questa famiglia allargata così bella. Quindi non mi piace quando stravolgono quello che dico e questo interferisce sulla mia vita privata ". Poi ha concluso: " Ho portato sulle mie spalle il peso delle mie decisioni, nella vita privata e in quella professionale. E ho scelto sempre di essere una donna libera ".

Icardi sta con La China: "Il destino". Poi accusa Wanda: "Solo bugie e diffamazione"

Nell'ultima settimana è successo di tutto tra Wanda Nara e Mauro Icardi. L'argentina ha lasciato il fidanzato L-Gante con un post Instagram, nel quale ha affermato: "Oggi le nostre strade si separano. La mia situazione giudiziaria, complessa e dolorosa, mi ha portato a prendere questa decisione. Oggi i miei figli hanno bisogno di me e il mio tempo è totalmente dedicato a loro". Per contro il calciatore ha ufficializzato la relazione con Eugenia "La China" Suarez, con la quale ebbe una relazione extraconiugale nel 2022 che innescò la prima crisi coniugale con Wanda. " Il destino trova sempre il modo di riunire due persone non importa quanto tempo passa o quante strade bisogna percorrere. Non ho bisogno di altri segnali, so che con te sono dove dovrei essere" , ha scritto Maurito su Instagram. Ciliegina sulla torta, Icardi - poco prima di uscire allo scoperto con Eugenia - ha accusato pubblicamente l'ex moglie: " Lei ha deciso di separarsi e rendere ufficiale una relazione extraconiugale che risale a 3 anni fa, ma incolpa Eugenia di avere distrutto la nostra famiglia. Dalla madre delle mie figlie solo bugie e diffamazione. Le mie figlie sono psicologicamente manipolate dalla madre… Ma confido nella giustizia ".

Ilary, il retroscena su Bastian: "Quando ha capito chi ero ha messo in dubbio il mio sentimento"

La classifica Netflix Italia delle serie tv più viste è chiara: "Ilary" ha battuto il fenomeno "Squid Game". La nuova serie sulla vita Ilary Blasi post-divorzio è la più vista sulla piattaforma e ha svelato molto di più della seconda vita della conduttrice dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Tra le chicche raccontate dalla romana sul dopo Totti c'è sicuramente la parte legata al nuovo compagno, Bastian Muller, sul quale fino a oggi lei non si era mai sbottonata: " Non me lo ha presentato Michelle Hunziker come è stato scritto. Ci siamo conosciuti all'aeroporto, è stato il destino a farci incontrare. Mi è sembrato subito onesto, pulito, ignaro di tutto lo tsunami in arrivo" , racconta Ilary Blasi in uno degli episodi, proseguendo: " I primi tempi ci incontravamo in giro per l'Europa. Quando ha iniziato a capire chi stava frequentando e l'esposizione mediatica, ha messo in dubbio il mio sentimento e mi ha chiesto: 'Ho paura che tu mi stia usando per far vedere che hai una vita nuova, una relazione nuova'" . Alla fine, però, la conduttrice è riuscita a convincere il tedesco che era amore.

Chiara Ferragni e la foto "rubata" a un'influencer americana

Nell'ultima settimana il nome di Chiara Ferragni è finito spesso sulle pagine della cronaca rosa. L'ex moglie di Fedez è apparsa sui social per la prima volta con il nuovo fidanzato, Giovanni Tronchetti Provera, al concerto di Max Pezzali, ma subito dopo è finita al centro di una brutta polemica per il presunto "furto" di una foto a un'influencer americana inserita in un post a slide. La denuncia è arrivata proprio da Iris de Richemont, che attraverso il suo account Instagram ha svelato che una delle foto pubblicate da Chiara Ferragni (l'immagine da dietro di una donna con in braccio una bambina bionda con il cappellino a fragola) era sua e l'imprenditrice digitale condividendola non l'aveva taggata.

Quando hai già pubblicato 17mila post ma poi condividi uno slideshow con foto ispirazionali, scritte sui muri, cappelli e fragoline, case, libri, fogli di giornale e ti accusano di voler fingere di essere un'altra persona"

Dopo le numerose critiche ricevute sotto al post Chiara Ferragni è tornata sui social con un reel per discolparsi, spiegando che il suo era un post di immagini che l'avevano ispirata: "