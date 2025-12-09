Alice Campello rompe il silenzio sulla crisi con Morata: "Nel bene o nel male...". La replica del calciatore

Chi si aspettava una smentita rimarrà deluso: la crisi tra Alice Campello e Alvaro Morata è reale. Dopo settimane di indiscrezioni, voci riportate dai media spagnoli e "no comment", l'influencer veneziana ha rotto il silenzio, confermando - tra le righe - il difficile momento con il marito.

Il matrimonio in Spagna

L'occasione per parlare apertamente della crisi coniugale tra il calciatore spagnolo e l'influencer è arrivata dal matrimonio tra la designer Isabel Peña e Antonio Martínez-Gandía. Alice Campello era tra gli invitati all'evento, che si è svolto in Spagna, e su Instagram ha pubblicato numerose foto e alcuni video delle nozze dell'amica Isabel. In una clip condivisa sui social network Alice è stata immortalata mentre pronuncia un sentito discorso a margine del ricevimento: " Se un giorno arrivano momenti più difficili, perché nella vita succede, io sarò sempre lì per ricordarvi la magia che c'è tra di voi".

Il commento pungente

A molti le parole pronunciate da Alice sono apparse un chiaro riferimento alla sua vicenda personale, ma a dare modo all'influencer di parlare del marito e della crisi è stato il commento pungente di un utente sotto al post, che ha voluto puntare l'attenzione sull'assenza di Alvaro al matrimonio: "Morata not found". Risentita dall'osservazione, Campello ha scelto di replicare prontamente alle parole dell'utente, confermando il difficile momento con il marito: " A prescindere da tutto… prima di scrivere questo commento inutile… controlla se c'erano partite ieri… e ehi! Partita found. Che stiamo bene o stiamo male, Morata sarebbe stato "not found" comunque" . L'assenza del calciatore al matrimonio dell'amica di Alice era giustificata dal match di campionato tra Como e Inter, che ha impedito a Morata di volare in Spagna con la moglie per presenziare all'evento.

La replica di Alvaro Morata

Le parole "che stiamo bene o stiamo male" lasciano, però, pochi dubbi sul momento complicato che la coppia sta vivendo.

Tutto passa

Dopo il botta econ l'utente Alice Campello si è nuovamente chiusa nel silenzio più rigoroso, ma il marito Alvaro, nelle scorse ore, ha deciso di lanciare un messaggio di speranza e positività sul futuro della coppia. Nelle storie del suo profiloil calciatore spagnolo ha scritto "", come a voler sottolineare che dopo il temporale torna sempre a splendere il sole.