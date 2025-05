Operazione segreta per Alice Campello: il duro sfogo dopo le foto rubate in sedia a rotelle

Ascolta ora 00:00 00:00

" In questo momento a Istanbul stanno festeggiando un altro titolo di Álvaro e del Galatasaray e mi sarebbe piaciuto essere lì, ma sono stata operata da poco (niente di grave) e non mi sento ancora bene per essere lì" . Con queste parole Alice Campello ha svelato ai suoi fan di essersi sottoposta a un delicato intervento chirurgico, che l'ha costretta a saltare i festeggiamenti del marito e della sua squadra in Turchia, dove il campione spagnolo gioca da meno di un anno. Attraverso le storie del suo account Instagram l'influencer veneziana ha condiviso una serie di foto di Morata a Istanbul con i figli e di lei in videochiamata, poi si è lasciata andare a un lungo sfogo su quanto accaduto mentre si trovava a New York per motivi di salute.

L'intervento a New York

La scorsa settimana Alice Campello aveva condiviso una serie di foto dagli Usa, che facevano pensare a nuovi impegni professionali all'estero. Invece nelle scorse ore l'influencer ha svelato il vero motivo dietro al suo viaggio oltreoceano. " Mi hanno operato a New York ", ha fatto sapere la moglie di Morata senza fornire, però, ulteriori informazioni sui motivi dell'operazione. Piuttosto Alice ha spiegato di essersi trovata di fronte a una situazione surreale, vittima delle attenzioni morbose dei fan: " Facevo fatica a camminare, quindi mi sono fatta portare a prendere aria con una sedia a rotelle. Sono rimasta sconcertata perché alcuni italiani e spagnoli, che mi hanno riconosciuta, mi hanno fatto delle foto di nascosto mentre ero seduta in carrozzina e le hanno inviate a giornalisti (che poi mi hanno contattata e hanno capito che non era il caso di pubblicarle)" .

Lo sfogo sui social network

Sorpresa ma soprattutto delusa per la violazione della sua privacy, Campello si è duramente sfogata su Instagram: " Questo per dire: 1) Se per caso mi avete vista, avete scattato quelle foto o le avete viste: non è nulla di grave. 2) Mi sembra tremendo che, senza sapere cosa avessi, una persona qualunque in vacanza mi abbia fatto delle foto o dei video in sedia a rotelle e li abbia mandati ai giornalisti. Grazie a Dio non è niente di grave, ma se lo fosse stato e fossero state pubblicate, avrebbero causato un grande problema a me, alla mia famiglia e ai miei figli.

Ci sono momenti e momenti, e bisogna rispettare di più le persone". Secondo quanto riferito da Alice Campello ladurerà ancora qualche giorno prima che lei possa ricongiungersi con la sua famiglia.