"Alice è in terapia intensiva". Il dramma della moglie di Morata dopo il parto

" Ieri é nata Bella ed é proprio come la sognavamo ". Così Alvaro Morata, l'ex calciatore della Juventus, ha annunciato la nascita della quarta figlia, Bella, venuta alla luce lunedì 9 gennaio in una clinica privata di Madrid. Ma insieme alla meravigliosa notizia, Morata ha raccontato anche il dramma che ha coinvolto la moglie, Alice Campello. Dopo avere dato alla luce la piccola, infatti, l'influencer veneziana ha avuto delle serie complicazioni che l'hanno fatta finire in rianimazione.

" La mamma purtroppo dopo il parto che é andato benissimo ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto", h a scritto l'attaccante spagnolo sulla sua pagina Instagram, condividendo i primi scatti della figlia nella culla. Lo sportivo ha fatto sapere che la moglie sta recuperando, ma le sue condizioni rimangono critiche: "Alice é forte e un po' alla volta si sta recuperando. Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi" . Morata ha ringraziato i medici che stanno seguendo la moglie Alice e la piccola, ma anche i fan che hanno dimostrato tutto il loro affetto alla coppia: " Grazie per non averci mai fatto sentire soli ".

Solo poche ore prima del ricovero in ospedale, Alice Campello aveva parlato con i suoi follower su Instagram dicendosi emozionata per l'imminente nascita della sua bambina, che era arrivata a termine. I nove mesi di gestazione erano andati nel migliore dei modi e lei si era detta felice del percorso, visti i problemi avuti durante la prima gravidanza gemellare. L'influencer veneziana è già mamma di Leonardo e Alessandro (nati nel 2018) e del piccolo Edoardo venuto alla luce nel 2020.

Alvaro Morata e la moglie non hanno mai nascosto di desiderare una famiglia numerosa ma avevano chiarito che, essendo finalmente arrivata la bambina tanto desiderata, la famiglia sarebbe stata al completo. Subito dopo l'annuncio, il post condiviso dal calciatore sul suo account Instagram è stato inondato di commenti di auguri e pronta guarigione per Alice anche da volti noti come Chiara Biasi, Chiara Ferragni e calciatori italiani e spagnoli. Ma anche felicitazioni per l'arrivo della piccola Bella, che ora aspetta solo la sua mamma.