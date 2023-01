Da Aurora Ramazzotti ad Alice Campello: tutti i pancioni "vip" del 2023

Sul 2023 voleranno stormi di cicogne. L'anno che verrà si annuncia, infatti, pieno di nascite. E se l'Istat denuncia il drastico calo dei nascituri, ci pensano i personaggi famosi ad andare controtendenza. Da Aurora Ramazzotti a Bianca Atzei, da Alice Campello a Beatrice Valli, sono tanti i personaggi femminili che in questo 2022 hanno annunciato la gravidanza e si apprestano a accogliere i loro figli nel nuovo anno.

La prima a partorire dovrebbe essere Aurora Ramazzotti, che fino all'ultimo ha cercato di mantenere segreta la dolce attesa. Il settimanale Chi aveva annunciato il lieto evento già a fine agosto, ma solo un mese dopo la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha ufficializzato la gravidanza con un video social rivelatore. La 26enne dovrebbe partorire entro la fine di gennaio e il sesso del primogenito - un maschio - è già stato annunciato.



Anche il figlio di Bianca Atzei e la iena Stefano Corti dovrebbe venire alla luce tra gennaio e febbraio. La cantante sarda è reduce da un ricovero in ospedale per una brutta polmonite, dove ha rischiato di partorire anzitempo. Ma il peggio sembra essere passato e la Atzei aspetta con trepidazione l'arrivo di Noa Alexander, figlio tanto sognato e atteso dall'artista, che lo scorso anno aveva avuto un doloroso aborto.

È prossima al parto anche Alice Campello, l'influencer veneziana moglie dell'ex calciatore della Juventus, Alvaro Morata. La Campello è in attesa del quarto figlio e, dopo tre maschietti, sta per festeggiare l'arrivo di una bambina, Bella. L'influencer darà alla luce la piccola in Spagna, dove si è trasferita con Morata, che oggi gioca nell'Atletico Madrid.



Arriverà dopo la primavera, invece, la terza figlia di Beatrice Valli e Marco Fantini. La coppia, che si è conosciuta negli studi di Uomini e donne, non aveva programmato l'arrivo della terzogenita e nonostante le difficoltà incontrate dall'influencer in quest'ultima gravidanza, la famiglia è pronta a allargarsi. Un'altra Valli darà alla luce un figlio a primavera e si tratta di Ludovica. L'influncer è già mamma della piccola Anastasia e sui social condivide scatti e video della sua gravidanza tanto desiderata.

In dolce attesa anche Clarissa Marchese. L'ex miss Italia ha da poco rivelato il sesso del nascituro (un maschietto) con un gender reveal party molto di moda tra i personaggi famosi e completando il quadro familiare già composto dalla piccola Arya e dal compagno, Federico Gregucci, conosciuto nella trasmissione Uomini e donne. Arriverà in estate, invece, la figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la coppia nata nella casa del Grande fratello vip. La gravidanza non era cercata, hanno ammesso mamma e papà, ma l'arrivo della piccola sembra avere unito ancora di più la coppia. C'è il massimo riserbo invece attorno alla gravidanza di Cristina Marino. L'attrice, moglie di Luca Argentero, non ama condividere la sua vita privata su social e riviste, ma il parto è atteso nel primo trimestre del 2023 e si sa già che si tratta di un maschietto.

Chiudono la carrellata di mamme vip nel 2023, due star internazionali: Blake Lively e Hilary Swank. La prima, moglie dell'amatissimo attore Ryan Reynolds, è in attesa del quarto figlio e ha rivelato il suo stato durante 10th Annual Forbes Power Women's Summit, quando ha calcato il red carpet in un mini dress che non ha nascosto le sue generose forme. La seconda, acclamatissima protagonista di "Milion dollar baby", diventerà mamma per la prima volta di due gemelli all'età di 49 anni e l'annuncio è arrivato ancora una volta dai social network.