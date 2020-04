Alvaro Morata e Alice Campello annunciano il sesso del nascituro: "Un altro maschietto"

Alice Campello è di nuovo incinta ma la notizia è che per lei e per il calciatore Alvaro Morata è in arrivo il terzo maschietto. Sono loro stessi ad annunciarlo attraverso i singoli profili social, con l'ironia che da sempre li contraddistingue. La coppia è pronta ad accogliere il nuovo arrivato dopo i due gemelli che, ormai, hanno quasi due anni. Nessuno dei due nasconde che stavolta sognavano di abbracciare una femminuccia ma ovviamente sono entrambi al settimo cielo.

" Mi sarebbe piaciuto avere la nostra prima bimba ma mi piace avere anche un maschietto. Ce ne manca solo uno per fare una squadra di calcetto ", ha scherzato Alvaro Morata nel suo profilo Instagram, pubblicando una foto tenerissima dei gemelli che accarezzano la pancia della mamma, che inizia a farsi molto evidente. " Un altro maschietto e continua la ricerca della piccola principessa. Con i tre moschettieri siamo molto felici ", ha scritto, invece, Alice Campello pubblicando la stessa identica foto del suo compagno. Il parto dovrebbe essere previsto alla fine di quest'anno e così una delle coppie più belle del calcio crescerà ancora. I Morata vivono attualmente nella capitale spagnola, dove Alvaro gioca nell'Atletico Madrid. Alice Campello e il calciatore si sono conosciuti quando Morata era ancora un calciatore della Juventus ma sono bastati pochi giorni, appena una settimana, perché i due si innammorassero follemente.

Già subito dopo la nascita di Leonardo e di Alessandro, Alice Campello dichiarò di essere pronta a una nuova gravidanza e così ecco che a poco più di un anno dalla loro nascita, l'influencer ha annunciato la nuova gravidanza. La coppia non ama la vita mondana, preferisce la tranquillità della loro bellissima casa dove trascorrono quanto più tempo possibile insieme ai bambini. L'anno che è passato è stato movimentato per i Morata, che hanno anche subito una rapina all'interno della loro abitazione. Passata la grande paura, Alvaro e Alice hanno ricominciato a pensare ad allargare la famiglia e, a febbraio, hanno dato l'annuncio tanto atteso dai fan. Ora che si sa anche il sesso del nascituro, la coppia attende con ancora più emozione l'arrivo del neonato, che sarà accolto con gioia anche dai fratelli maggiori.

Con i campionati di calcio nazionali fermi in quasi tutto il mondo e i campionati europei rinviati al prossimo anno, Alvaro Morata ha molto più tempo da dedicare alla sua famiglia e da trascorrere in casa con Alice e i gemelli, in attesa che nasca il prossimo moschettiere e che tutto possa tornare, finalmente alla normalità. O quasi.