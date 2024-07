Alisha Lehmann infiamma Torino, il compleanno della Parietti, Belen sconsolata

Ascolta ora 00:00 00:00

Settimana calda, anzi caldissima per il meteo ma anche per la cronaca rosa. C'è chi ha spento le candeline con una mega cena a Roma (Alba Parietti), chi ha mandato in tilt Torino (Alisha Lehmann), chi piange l'amore (Belen Rodriguez) e chi si è sposata a sorpresa (Guendalina Tavassi).

Tutti pazzi per Alisha Lehmann, l'influencer calciatrice della Juve

Doppio colpo per la Juventus. La società bianconera è riuscita a portare a Torino non solo il centrocampista brasiliano Douglas Luiz, ma anche la sua fidanzata Alisha Lehmann, calciatrice svizzera nonché influencer con oltre 16 milioni di follower solo su Instagram. Al momento, Torino sembra avere gradito più l'arrivo della bellissima Alisha - bionda, 25 anni, attaccante - piuttosto che la firma di Luiz (ancora impegnato in Copa America), ma tempo al tempo. Dopo le visite di rito Alisha è ufficialmente entrata a far parte della squadra femminile della Juventus. Il sito della società ha fatto gli annunci in pompa magna, ma la bella svizzera si è dimenticata di aggiornare (almeno per il momento) la sua seguitissima pagina social, dove ancora risulta una calciatrice dell'Aston Villa Women.

Compleanno e paparazzi per Alba Parietti

Tre giorni, tanto sono durati i festeggiamenti di Alba Parietti per i suoi 63 anni. Prima la festa privata in famiglia, poi la romantica cena insieme al compagno, Fabio Adami, infine la cena a Roma nel locale Jackie O, dove Alba è di casa. Per l’occasione la showgirl ha riunito tutti i suoi amici più cari, festeggiando a suon di buon cibo e vino fino a tarda notte. La Parietti non ha mancato di documentare la tre giorni di festeggiamenti sui social network – con foto e video – ma a fare il loro lavoro c’erano comunque i paparazzi, che l'hanno aspettata fuori dal ristorante per immortalarla felice e raggiante. "Mi avevano detto che bisogna rassegnarsi e che dopo i cinquant’anni la vita può essere serena ma non più felice. Come si sbagliavano…", ha scritto Alba su Instagram ringraziando tutti per gli auguri per poi volare a Formentera.

Belen, la triste dedica dopo le nozze di Cecilia

Una settimana fa Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati in Toscana. Sette giorni dopo il sì, Belen Rodriguez ha voluto fare una dedica speciale alla sorella con un post Instagram: "Non chiedevo nulla di più che una favola come quella che hai vissuto… grazie di avermi voluta al tuo fianco, la tua damigella d'onore". Più che un omaggio alla sorellina Cechu, però, le parole dell'argentina sono sembrate una triste constatazione. Il suo matrimonio con Stefano non è stato affatto una favola e anche gli amori arrivati dopo non l'hanno riportata all'altare. Belen sogna ancora il "per sempre" e chissà che l'attuale fidanzato, Angelo Edoardo Galvano, non sia quello giusto. Intanto l'imprenditore siciliano era presente alle nozze di Cecilia e Ignazio, ma è rimasto defilato lasciando la scena a Belen.

Guendalina Tavassi, nozze a sorpresa alle Maldive

La spiaggia, il tramonto e le fedi. Guendalina Tavassi si è sposata a sorpresa con il compagno, Federico Perna. La cerimonia si è tenuta alle Maldive alla presenza dei figli dell'ex gieffina e nonostante i paparazzi fossero lontani migliaia di chilometri, il "sì" è finito comunque su tutti i siti di gossip e spettacolo. A documentare le nozze sono stati gli sposi con foto e video pubblicati sui rispettivi canali social. Una "fiaba", così la definita Guendalina, che ha deciso di convolare a nozze con l'uomo che è al suo fianco da ormai tre anni, cioè dalla dolorosa fine della relazione con il padre dei suoi figli.

"Tutto era perfetto, un altare sulla sabbia immerso tra i colori di un tramonto rosato, i miei figli, vestiti di bianco tra lacrime e sorrisi, i nostri amici, testimoni di questo per sempre ad attenderci commossi in spiaggia, la nostra canzone che ci accompagnava verso l’orizzonte. E tu, al mio fianco, per dire un "sì" che ci unirà per Sempre. Grazie di esistere Cuore mio, ti amo infinitamente", ha scritto Guendalina su Instagram.