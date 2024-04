All'Isola sfottono la Ferragni, Marcuzzi addio Boomerissima, Federico Fashion Style dopo l'aggressione

Gli ultimi pettegolezzi sui vip stanno creando un certo scompiglio in rete. C’è chi è sulla bocca di tutti (Chiara Ferragni), chi ha ritrovato l’amore (Paola Di Benedetto), chi si foga sui social (Federico Fashion Style) e chi è finita in panchina (per il momento, Alessia Marcuzzi).

All'Isola sfottono la Ferragni: "Mandami un pandoro"

I morsi della fame cominciano a farsi sentire in Honduras. All'Isola dei famosi le discussioni si infiammano quando si parla di cibo e razioni e uno degli ultimi naufraghi approdati oltreoceano, il critico Daniele Tedeschi Radini, ha gettato benzina sul fuoco. Lo storico non ne vuole sapere di collaborare con i colleghi naufraghi per procacciare viveri e legna ma preferisce oziare e godersi - parole sue - "la vacanza in Honduras". Il suo atteggiamento ha fatto infuriare un po' tutti sull'isola e lui si è detto pronto a rinunciare alla sua razione di cibo in segno di coerenza. Della serie, non faccio nulla, non pretendo nulla, neppure quello che mi spetta. Ma la fame è fame e alla fine, in diretta, senza indietreggiare nel suo atteggiamento ha fatto un appello a Chiara Ferragni. "Vivrò della vostra elemosina, ma chiedo alla signora Chiara - che è esperta di beneficenza - di mandarmi qualche pandoro, che qui non si mangia". Uno sfottò in piena regola.

Paola Di Benedetto ritrova l'amore? "Frequenta un calciatore "

Il binomio influencer-calciatore sembra andare molto di moda in questo periodo. L'ultimo gossip in merito vede protagonista Paola Di Benedetto, ex gieffina e fresca di addio al calciatore del Torino Raoul Bellanova. La coppia si è detta addio l'inverno scorso ma, secondo i beneinformati, Paola Di Benedetto avrebbe già ritrovato il sorriso al fianco di un altro calciatore. Lui è Mickael Facchinetti, che milita nel campionato calcistico svizzero. I due sono stati pizzicati insieme in più di una occasione a Lugano, dove lo sportivo vive e si allena. Le segnalazioni, più di una, sono arrivate dall'account dell'esperta di gossip Deianira Marzano che riferisce: "Pare si frequentino da diverse settimane". I diretti interessati, però, si tengono alla larga dai social network. Per l'ufficialità c'è tempo, insomma.

"Stop a Boomerissima". Anche la Marcuzzi rimane a piedi

L'ultima bomba sui palinsesti televisivi della Rai l'ha sganciata Dagospia. Dopo lo stop al programma di Chiara Francini, fermato per i bassi ascolti, un'altra trasmissione è stata cancellata: Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi su Rai Due, che chiude i battenti dopo due stagioni autunnali. Le motivazioni ufficiali non sono chiare ma l'irriverente portale di Roberto D'Agostino ipotizza che sia ancora una volta questione di share. A viale Mazzini, però, non hanno messo in discussione Alessia Marcuzzi. "Il programma è in panchina ma non la conduttrice", riferisce ancora Dagospia. Per la Marcuzzi, che a maggio condurrà con Carlo Conti la serata dei David di Donatello, sarebbe pronto un altro format, sempre in seconda serata, ma di più non è dato sapere. I più curiosi dovranno dunque attendere la presentazione dei palinsesti televisivi a giugno.

Federico Fashion Style dopo l'aggressione: "Parlerò presto"

Ventiquattro ore dopo aver subito un'aggressione, Federico Fashion Style è tornato a parlare sui social network. Il parrucchiere dei vip aveva denunciato di essere stato preso a schiaffi per motivi legati alla sua omosessualità mentre si trovava a bordo di un treno e si era mostrato in pronto soccorso, mentre riceveva le cure dei medici. A distanza di ore, Federico Lauri è tornato a comunicare con i fan attraverso Instagram e ha voluto ringraziare i follower per l'affetto:"Ci tengo a dirvi grazie per i mille messaggi, per il sostegno che mi state dando, vi leggo e piano piano risponderò a tutti". Poi è tornato a parlare dell'aggressione. "Ho fatto tutti gli esami e i vari controlli, appena mi riprenderò vi racconterò tutto! Ora la mia unica cura è lei", ha detto riferendosi alla figlia. Parole ben più pacate del duro sfogo avuto dopo l'aggressione, dove aveva usato parole forti per parlare dell'accaduto.

Di denunce in merito, però, nessuna notizia.