"Almeno due volte a settimana...". La ricetta hot di Beatrice Valli per la coppia

Beatrice Valli va controtendenza e ai genitori che si lamentano per la poca intimità di coppia dopo la nascita dei figli replica con la sua ricetta per far durare a lungo il rapporto con Marco Fantini. La coppia, ex protagonista di Uomini e donne, ha avuto ben quattro figlie ma questo non sembra essere un impedimento ai loro momenti a due. Lo ha spiegato Valli in una intervista concessa al settimanale Grazia, rivelando alcuni segreti della mai sopita passione di coppia, anche a distanza di molti anni.

" Marco mi ha sempre detto: ‘Sei bellissima’, anche quando lo guardavo spaurita, con in mano un capo di lingerie in cui non riuscivo più a entrare ", spiega Valli. Parole, queste, che ogni donna vorrebbe sentire dal proprio uomo per alimentare il proprio ego, anche nei momenti più complicati, come quelli di una post-gravidanza, durante i quali è necessario fare i conti con il corpo che è cambiato. Non tutte le donne riescono ad affrontare serenamente i cambiamenti ed è anche per questo che è fondamentale il supporto del partner, come spiegato dall'influencer.

Ma Valli va oltre ed entra ancor di più nell'intimità di coppia: " Per riaprire il cantiere del sesso, però, ci vuole anche organizzazione. Almeno due volte la settimana cerchiamo di mettere i bimbi a letto prima del solito e di ritagliarci uno spazio tutto nostro ". Con quattro figli non dev'essere impresa semplice per la coppia, che comunque, almeno a parole, dimostra che, se c'è la volontà, tutto è possibile. Nessuna famiglia è quella del Mulino bianco, nemmeno quella composta da Valli e Fantini, e le dichiarazioni pubbliche o i riflettori social sono spesso solo una minima parte di quella che davvero è la realtà.