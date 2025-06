Alvaro Vitali, chi è l'unico figlio Ennio e perché non è andato al funerale del padre

Giovedì si è tenuto il funerale di Alvaro Vitali, mondo del cinema e dello spettacolo in lutto per la morte del celebre “Pierino”. Da Carlo Verdone a Fulvio Abbate, tanti amici si sono raccolti a Roma, nella Chiesa di San Pancrazio, per l’ultimo saluto all’attore scomparso all’età di 75 anni. Presente anche la compagna di una vita Stefania Corona, accompagnata dalla figlia Sara, considerata da Vitali come una figlia adottiva. Non è passata inosservata l’assenza dell’unico figlio dell’interprete, Ennio Vitali.

Chi è Ennio Vitali, figlio di Alvaro

Nato dal primo matrimonio di Alvaro Vitali, Ennio è rimasto lontano dai riflettori. Di lui non si sa molto: ha 32 anni, vive a Vercelli ed è un avvocato. Un uomo estremamente riservato, dunque, che ha centellinato le sue apparizioni sul piccolo schermo nonostante il mestiere e il passato del padre. Si ricorda un’apparizione a Domenica Live, in cui confessò: “Quando andavo a scuola la gente mi chiedeva se fossi tuo figlio, ma non m’è mai importato dell’opinione della gente". Nel 2017 Alvaro è diventato nonno.

Nelle interviste rilasciate negli ultimi anni, Alvaro Vitali ha parlato più volte del rapporto con il figlio. In una chiacchierata con Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, parlò così del trasferimento a Vercelli del figlio insieme all’ex moglie: “È stato il giorno più brutto della mia vita, lasciare partire un figlio di 5 anni è stato brutto. Vedere lui che mi salutava dal finestrino con la manina mi ha fatto stringere il cuore. Mi sarei attaccato al treno”. “Non gli ho fatto mai mancare niente” ha aggiunto. Poi, in un’altra intervista, aveva rivelato: "Sono stato un padre presente, gli ho insegnato l'educazione, il rispetto verso la madre. A non essere Pierino, insomma..." in riferimento all'amato eroe popolare delle barzellette.

Perché non è andato al funerale del padre

Secondo quanto emerso in rete, Ennio Vitali non avrebbe preso parte al funerale del padre per delle difficoltà nella gestione del figlio.

Una spiegazione confermata anche da Sara, figlia di Stefania Corona. Nessuno screzio tra i due, dunque, come testimoniato dal post pubblicato sui social nelle scorse ore: una tenera immagine di lui e di suo papà, felici e spensierati.