"Non è un musicista". Morgan smonta così Amadeus a Sanremo

Marco Castoldi, in arte Morgan, ama sempre molto far parlare di sé. Proprio recentemente, i riflettori si erano riaccesi su di lui a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera, in cui era tornato a chiamare in causa Bugo a proposito della famosa polemica sanremese. Nelle scorse ore Morgan è tornato a parlare del Festival di Sanremo, ma questa volta, senza fare alcun riferimento a Bugo. Infatti, ad essere preso di mira da Castoldi è stato Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse negli ultimi quattro anni.

La bordata ad Amadeus

In un’intervista concessa nelle scorse ore al settimanale Oggi, Morgan ha parlato della possibilità che la Rai, come si è vociferato di recente, possa affidargli un ruolo di spicco per il Festival di Sanremo 2024, come co-conduttore o, chissà, magari anche come direttore artistico. Tuttavia, sulla questione, per il momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale. A cogliere la palla al balzo sui rumor, però, è stato proprio il diretto interessato, Morgan, che si è espresso sulla vicenda senza filtri approfittandone per lanciare una bordata ad Amadeus che, peraltro, è stato a capo di quattro edizioni molto fortunate. “Mi sembra una cosa ovvia, se le cose andranno come dovrebbero andare. Sono un artista, un creativo. Mi occuperei di tutto, dalla scenografia alla scelta delle canzoni, dall’orchestra alla scelta degli ospiti, sarei quello che costruisce lo spettacolo musicale in televisione. Farei delle scelte in base a criteri artistici, non commerciali”, ha affermato Morgan al settimanale, prima di lanciare una diretta frecciata ad Amadeus. “Amadeus non è un musicista, se a me chiedessero di occuparmi di campionato di calcio sarei in imbarazzo”. Bisognerebbe sicuramente capire che ruolo potrebbe ricoprire Morgan al Festival, dal momento che sarebbe difficile poterlo vedere a fianco ad Amadeus sul palco dell’Ariston proprio per quanto accaduto durante la sua ultima partecipazione alla kermesse. Al momento comunque, il conduttore de I soliti Ignoti non ha ancora replicato a Castoldi.

Il rapporto con la Meloni

L’intervista al settimanale Oggi è stata anche un’occasione per Morgan per parlare del suo importante legame con l’attuale Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E così ha rivelato: “Quando stava all’opposizione, ho chiesto a Giorgia Meloni se fosse interessata a ragionare sulla cultura, sulla musica, e lei si è dimostrata molto aperta, coinvolta. Abbiamo parlato, scambiato idee” – poi ha aggiunto – “Io ho posizioni anarchiche, libertarie. Le ideologie non esistono più. È assurdo identificare con il fascismo chi è di destra. Un fascista è uno schiavista, un censore, un carceriere, uno che è contro l’umanità e l’espressione artistica. Giorgia Meloni dimostra invece umanità”.

Arriva Stramorgan

Presto vedremo Morgan in tv con un nuovo progetto, Stramorgan; infatti, è proprio per questo che è arrivata l’intervista con la rivista Oggi, in occasione della promozione del programma. Stramorgan prenderà avvio il prossimo 10 aprile su Rai 2, per quattro puntate, in seconda serata. Durante la trasmissione il cantante renderà omaggio a 4 artisti che stima in modo particolare e così, per ognuna delle 4 serate in programma, Morgan parlerà di cantanti straordinari che hanno fatto la storia della nostra musica come Umberto Bindi, Franco Battiato, Lucio Battisti e Domenico Modugno.