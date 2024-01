"Onlyfans? Ecco cosa mi chiedono". Antonella Mosetti senza freni

Non è la Rai, Paperissima Sprint, Sipario, Casa Raiuno. Il curriculum televisivo di Antonella Mosetti è lungo, c'è persino un reality, il Grande Fratello Vip, al quale partecipò nel 2016. Ma dopo questa esperienza per lei non c'è più stato spazio sul piccolo schermo. "A dispetto della nomea che mi hanno appiccicato, non ho mai accettato compromessi. Un agente tuttora molto potente mi ha fatto avances anche pesanti, con acclusa minaccia che, se non avessi ceduto, avrei chiuso con la televisione. E infatti... ", ha confessato la showgirl sulle pagine della rivista Oggi, svelando qualcosa di più del suo passato ma anche del suo presente.

Non è la Rai e Ambra Angiolini

Trent'anni fa Antonella Mosetti esordiva in tv nel programma cult Non è la Rai. Gianni Boncompagni la volle insieme a altre ragazze nella sua trasmissione e il successo fu immediato. Antonella restò due edizioni poi colse altre opportunità in tv diventando prima ballerina di Ciao Darwin e Paperissima Sprint. Ma il ricordo degli anni trascorsi accanto a Ambra Angiolini non si cancellano. " Lei non parlava con nessuno. Aveva 16 anni, un ruolo importante: temeva che glielo soffiassimo", ha raccontato la Mosetti a Oggi. "Anni dopo, quando era in difficoltà perché un suo programma (Generazione X) era andato malissimo, iniziò a telefonarmi. Allora lavoravo con Giletti a “Casa Raiuno”, mi chiese se poteva scrivermi delle battute", ha rivelato la showgirl, svelando cosa successe poi tra loro: "Siamo state grandi amiche per tanto tempo. Poi mi ha fatto una scorrettezza molto grave e ho chiuso il rapporto ".

L'amore e la scelta di sbarcare su Onlyfans