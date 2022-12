Tutti pazzi per "T'Appartengo": perché è (di nuovo) in cima alle classifiche

È stato un ritorno al passato, un salto all'indietro nel tempo, quello fatto da Ambra Angiolini nella finale di X Factor. Sul palco del Mediolanum Forum di Assago, l'attrice ha riportato il brano che l'ha resa famosa - "T'Appartengo" - in una versione rivisitata in chiave moderna, che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico presente al live e i telespettatori da casa.

A una settimana esatta dall'esibizione, il brano di Ambra Angiolini (uscito nel 1994) è tornato a dominare le classifiche delle principali piattaforme musicali. Da iTunes a Spotify "T'Appartengo" è ritornata nel top di gradimento, trovando nuova vita a ventotto anni di distanza dall'esordio. Un segnale lampante di quanto la musica - anche la più vecchia - sia in grado di attrarre e conquistare le nuove generazioni. Fedez e Rkomi l'hanno cantata e ballata a squarciagola durante la finale (riprendendosi addirittura con il telefonino) e sui social network sono migliaia i video che - ad oggi - utilizzano la canzone di Ambra per reel e video. E passare da successo nazionale a inno generazionale è stato un attimo.

Il fenomeno, quello del ritorno in auge di vecchi successi musicali, non è affatto isolato. Anzi, assume sempre di più i connotati di un vero e proprio trend. Lo confermano le numerose canzoni che, negli ultimi mesi, hanno avuto nuovamente successo a distanza di decenni dalla loro prima pubblicazione. Stiamo parlando di brani come "Povero Gabbiano" del 1988 e "Running up that Hill" di Kate Bush del 1985. Testi degli anni '80 che hanno trovato nuova vita grazie all'utilizzo come base musicale sui social network, che ha consentito agli interpreti di scalare nuovamente le classifiche di ascolto.

Un altro esempio di canzone del passato tornata in auge è "Goo Goo Muck" dei Cramps che, grazie all'iconica scena del ballo nella serie Netflix "Mercoledì", è tornata a dominare le classifiche musicali. E allora non sorprende che "T'Appartengo", canzone inserita nell'omonimo album di debutto di Ambra Angiolini e scritta da Franco Migliacci, Ernesto Migliacci, Francesco Migliacci alia Assolo e Stefano Acqua, sia tornata a essere un vero e proprio tormentone.