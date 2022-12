Addio a Gabriele Piemonti, era il marito di Ambra Orfei

A soli 61 anni è scomparso per un malore improvviso, Gabriele Piemonti noto imprenditore della Riviera Romagnola e marito di Ambra Orfei figlia del celebre Nando della nota famiglia circense. L'uomo è deceduto in un ospedale di Milano dopo un breve ricovero dovuto ad un improvviso malore. Diventato il re delle notti della Riviera Romagnola era partito agli inizi degli anni '90 con la nota discoteca Prince di Riccione, che grazie alla sua guida divenne un punto di riferimento non soltanto per l'Italia, ma anche all'estero.

Fu lui a creare le famose cubiste del locale, come ricorda Attilo Cenni, suo socio: " Al Prince sono nate le cubiste. Le inventò lui. Preparò i cubi ed ebbe l’idea di farci ballare sopra delle ragazze che diventarono appunto le “cubiste”. Noi eravamo estasiati, lui integerrimo. Senza timori reverenziali ". Ricordato da molti come un " visionario, creativo, una persona con cui si poteva fare l’impossibile ", dopo il Prince, che fu il suo fiore all'occhiello, allargò gli orizzonti del suo lavoro. Per molti anni Piemonti gestì anche il Bikini di Cattolica, locale a pochi passi dal mare, ma non solo, sua anche l'idea della Sceniko Events, la grande società di eventi che riuscì ad organizzare le più grandi scenografie per marchi come Ferrari, Microsoft o per il Comune di Milano, dove l'imprnditore viveva.

" Con lui organizzammo una sfilata di moda alla Triennale di Milano. – racconta un suo caro amico di Riccione – In pratica l’idea era questa: una sfilata di modelle lungo una passerella, a fare da sfondo un telo bianco. Dietro il telo si esibivano vari artisti. Con un gioco di luci venivano proiettate le loro ombre sul telo. Gli spettatori credevano che erano video proiettati, poi d’improvviso il telo veniva alzato. Apparvero gli artisti in carne ed ossa. Una cosa da brividi ".

Nel 2015 aveva sposato, con una sontuosa cerimonia nel castello medievale di Gradara nelle Marche, Ambra Orfei, figlia di Nando della nota famiglia circense, che attualmente gestisce l'azienda di eventi. I due hanno avuto una figlia. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati, tra cui quello di Alessandro Belluzzi, vicesindaco di Cattolica: " La notizia della scomparsa di Gabriele Piemonti mi lascia veramente senza parole, da oggi il mondo dell’intrattenimento notturno e non perde un vero e proprio punto di riferimento ". Anche l’amministrazione comunale di Riccione si è unita al cordoglio con una nota firmata dal sindaco Daniela Angelini.

Alle 11 di mercoledì 28 dicembre è prevista una funzione religiosa alla casa funeraria San Siro di via Corelli a Milano. La salma sarà poi trasferita alla chiesa PioX di Cattolica, e il rito funebre si terrà venerdì 30 dicembre alle 11.30.