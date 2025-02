"Amo Hitler, sono nazista". L'ultimo delirio di Kanye West

Ascolta ora 00:00 00:00

Altro tweet, altro scandalo. Kanye West ci ha abituato alle uscite fuori dal comune, ai look bizzarri e perfino alle dichiarazioni politiche più provocanti. Questa volta, però, il rapper statunitense ha forse varcato il limite della decenza. Nelle ultime ore West ha abbandonato qualsiasi freno inibitorio e il risultato non è dei migliori. Una raffica di insulti antisemiti, parole al miele riservate al dittatore tedesco Adolf Hitler e, come se non bastasse, rivelazioni piccanti sulla relazione con la moglie Bianca Censori.

Il teatro dello sfogo targato West è il suo account x ufficiale. Un mix di atntisemitismo e delirio ideologico twittato compulsivamente. In primis contro gli ebrei. “Non mi scuserò mai per i miei commenti sugli ebrei” e “adoro quando gli ebrei vengono da me per dirmi che non possono più lavorare con me”. Gli ebrei che vogliono fare affari con lui “sappiano che non mi piace e che non mi fido di nessun ebreo”. Insomma, nessun rimpianto. Anche perché gli altri tweet, a ben vedere, sono dello stesso tenore. Prima un elogio a Hitler: “Io amo Hitler”. Poi, a stretto giro, arriva la rilevazione sul suo attaccamento al nazismo. “Sono un nazista. Hitler era cooosì dolce”. E ancora: “ Normalizzerò parlare di Hitler allo stesso modo in cui è stato normalizzato parlare di uccidere i neri” .

Ma non basta. Dopo il caso del “nude look” sfoggiato dalla moglie Bianca Censori ai Grammy e dopo l’intervista in cui rivelava di soffrire di autismo, e non di disturbo bipolare come diagnosticato in precedenza, Kanye West si scaglia contro gli utenti del social di Elon Musk. "Chiamatemi pure Yaydolf Yitler, ma le vostre pu**ane vogliono comunque scoparmi. Hitler was sooooo fresh”, commenta e poi cancella. Ye ringrazia Elon per avere acquistato X, ma dice che all’insediamento, quando ha steso il braccio, gli ha rubato il suo “Nazi swag”. È antisemita? “Non so nemmeno cosa significhi antisemitismo. Sono solo ca**ate che gli ebrei si sono inventati per proteggere le loro stro**ate”.