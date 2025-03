"Ho praticamente perso la vista". Il dramma della ballerina di Ballando Anastasia Kuzmina

Ascolta ora 00:00 00:00

Anastasia Kuzmina è diventata senza dubbio uno dei volti più riconoscibili e amati di Ballando con le stelle, il noto programma Rai condotto da Milly Carlucci che, proprio in questi giorni, torna nella sua forma itinerante con Ballando on the road. Per chi non lo sapesse, si tratta del programma spin-off di Ballando con le stelle, un vero e proprio talent show che va in giro per l'Italia a cercare nuovi talenti di danza, tra ballerini amatoriali e danzatori professionisti. I finalisti di Ballando on the road avranno poi l'occasione di accedere a Ballando con te, il "torneo" che si volge all'interno del programma principale. Proprio questo fine settimana, Anastasia Kuzmina sarebbe dovuta essere al centro commerciale Gran Shopping Antegnate per i provini dello show, ma un grave problema di salute le impedirà di svolgere il suo lavoro.

A darne notizia è la stessa Kuzmina attraverso un video pubblicato sul suo account Instagram. La ballerina è apparsa con degli occhiali scuri e ha spiegato di dover dare ai suoi follower "una brutta notizia ". La donna ha dunque raccontato di avere " un'infezione all'occhio abbastanza grave e abbastanza rara anche. Un'infezione che mi ha praticamente tolto la vista all'occhio destro " e ha sottolineato il proprio dispiacere per non poter partecipare allo show che proprio quest'anno compie dieci anni. Tuttavia Anastasia Kuzmina ha sottolineato anche quanto sia impossibile per lei rispettare questo impegno di lavoro, dal momento che " la situazione non è semplice, anzi è piuttosto complessa, come dice il professionista che mi segue ".

La ballerina, che ha ringraziato anche Milly Carlucci per la solerzia con cui si sta informando sul suo stato di salute, ha spiegato meglio la sua situazione nella didascalia del video condiviso sui social, dove si legge: " Sono stata un po’ assente in questi giorni, ma per via di un’infezione abbastanza grave, e molto rara, ho praticamente perso la vista dall’occhio destro. Mi dispiace tantissimo, perché non potrò essere a Ballando On The Road domani e dopodomani, ci tenevo davvero molto, ma in questo momento devo e posso solo pensare a curarmi. Probabilmente per un po’ mi vedrete in queste vesti, ma almeno saprete il motivo."

Nonostante i problemi legati alla vista e l'impossibilità di partecipare ai provini di Ballando on the road, la Kuzmina è ben intenzionata a non perdere il sorriso e parla di "sfiga" nell'analizzare questo periodo non proprio florido per la sua salute,

"del malocchio".

iniziato con un problema alla caviglia qualche mese fa. La ballerina però non perde il suo piglio più spontaneo e divertente, arrivando anche a fare un gioco di parole sul suo bisogno di liberarsi