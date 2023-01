"Mi drogavo, mia figlia scelse il padre". Confessione choc di Bianca Balti

Bianca Balti ha deciso di iniziare l'anno mettendosi a nudo, sia letteralmente che metaforicamente. Dopo aver mostrato le cicatrici della mastectomia totale preventiva, si è raccontata senza filtri nel podcast "One more time" di Luca Casadei, rivelando delle pieghe della sua vita mai emerse prima d'ora, che raccontano anche di un periodo molto complesso della sua vista passata.

È giovanissima quando inizia a calcare le passerelle dell'alta moda e proprio in quel mondo incontra il suo primo marito, Christian Lucidi, per il quale si trasferisce a New York. " Resto incinta dopo sole tre settimane. Dopo un mese mi chiede di sposarlo. Mi ero fatta prendere dall’entusiasmo, ma la verità è che lui era molto possessivo e assillante. Non era un rapporto sano. In quegli anni vivevo tutto alla giornata, ho deciso di fare la mamma e la moglie dopo un anno e mezzo dall’inizio della mia carriera. Una cosa folle ", ha spiegato Bianca Balti. Decisioni prese sull'onda dell'incoscienza, che dopo poco chiedono il conto. La top model si separa da Lucidi e torna in Italia con sua figlia, entrando però in un tunnel ancora più caotico di quello che si era lasciata alle spalle: " Lasciavo mia figlia dai nonni, a Lodi, e io andavo di uomo in uomo, passando per la droga. Era una vita disfunzionale, non ero felice, ma me ne accorgo solo ora. Ho passato tre anni così ".

Un'ammissione pesante per Bianca Balti, che ha deciso di raccontare tutto anche per mettere in guardia le nuove generazioni di modelle. Solo quando tocca il fondo, infatti, si rende conto di doversi allontanare da quella vita per provare a ricostruire la sua. Così lascia l'Italia e va a vivere in Spagna, a Marbella, dove conosce l'uomo che diventerà poi suo marito, un americano. Voleva seguirlo in America ma il tribunale spagnolo le rifiuta il trasferimento della bambina in America e quando la modella, su consiglio dell'avvocato, chiede alla bambina se voleva continuare a vivere con lei o se voleva vivere col padre, la piccola sceglie quest'ultimo. " È stato uno dei momenti più brutti della mia vita. Mi ha fatto tanto male. Non mi drogavo già da tre anni, ma ho capito che Matilde non era pronta a perdonarmi. Adesso abbiamo un ottimo rapporto e mi dice che non voleva vivere con me, perché ero un casino ", ha spiegato la Balti.