Ambra Angiolini avvistata con una nuova fiamma: chi è Andrea Bosca

Terminata la relazione con Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini ha trovato un nuovo amore. Il settimanale "Diva e Donna" ha paparazzato l'attrice con il collega Andrea Bosca, conosciuto sul set della fiction "Protezione Civile", girata a Stromboli la scorsa estate. Un colpo di fulmine a quanto pare: secondo gli esperti di gossip, da allora non si sono più lasciati. Gli scatti "rubati" non lasciano spazio a dubbi: baci appassionati e coccole affettuose a Roma, dove l'attore piemontese vive. Per il momento non sono usciti allo scoperto come coppia: atteggiamento low profile per non alimentare l'interesse dei media.

Chi è Andrea Bosca

Andrea Canelli nasce a Canelli il 14 luglio 1980. Inizia il suo viaggio nel mondo della recitazione nel 2003, quando si diploma presso la Scuola del Teatro Stabile di Torino. Un anno dopo, invece, frequenta il corso di perfezionamento diretto da un maestro del teatro come Luca Tronconi. Nel 2005 le prime esperienze tra grande e piccolo schermo, evidenziando fin da subito grande versatilità.

Impegnato a teatro con Mauro Avogadro, Andrea Bosca fa il suo debutto in televisione nella serie tv "Don Bosco". Da "Raccontami" a "Zodiaco", raccoglie una serie di esperienze di spicco sul piccolo schermo, mentre l'esordio cinematografico è datato 2007, nel film "Amore, bugie & calcetto" di Luca Lucini. Un anno dopo, la svolta: l'interprete piemontese è tra i protagonisti di "Si può fare", diretto da Giulio Manfredonia e premiato con il David di Donatello per la Regia e il Nastro d’Argento per il Miglior soggetto. Nel 2009 viene scelto da Mario Martone per "Noi credevamo", premiato con il Nastro d'Argento al cast, mentre nel 2010 recita ne "Gli sfiorati" di Matteo Rovere. E ancora: da "Magnifica presenza" di Ferzan Ozpetek a "Pasolini" di Abel Ferrara, fino ai più recenti "Trafficante di virus" di Costanza Quatriglio e "Romanzo radicale" di Mimmo Calopresti.

Tornando al piccolo schermo, Andrea Bosca raccoglie apprezzamenti per le sue interpretazioni in "Medici - Master of Florence", "Romeo e Giulietta", "Romanzo Famigliare" e "La porta rossa". Nel 2020 è il protagonista italiano della serie internazionale 3 Caminos di Prime video, mentre nel 2021 è tra i volti principali della serie "Nudes" di Laura Luchetti. Nel 2022 è il protagonista maschile della serie "Protezione Civile" di Marco Pontecorvo, un progetto importante anche dal punto di vista sentimentale: come anticipato, è su questo set che conosce Ambra Angiolini.