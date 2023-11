Andrea Delogu resta nuda in diretta. La gaffe su Instagram

Momenti di imbarazzo per Andrea Delogu. La conduttrice televisiva e radiofonica, nel corso di una diretta Instagram, è rimasta accidentalmente in topless. Andrea, infatti, stava interagendo con i suoi fan quando è successo l’inconveniente.

La gaffe in diretta

Tutto è accaduto mentre Andrea Delogu era in camerino per provare un vestito di colore nero molto sexy, quando ha deciso di condividere il momento con i suoi amati follower. Tuttavia, mentre si muoveva con naturalezza per mostrare l’abito, leggendo i commenti dei suoi fan che nel frattempo le scrivevano, la conduttrice si è resa inconsapevolmente protagonista di una gaffe.

Non riuscendo a leggere i commenti dei suoi seguaci, Andrea si è sporta in avanti verso il suo smartphone; è in quel momento che la scollatura del vestito si è fatta molto più evidente. Per qualche secondo, dunque, la conduttrice è rimasta ignara di ciò che stava succedendo, proseguendo regolarmente la sua diretta dal camerino. Per fortuna, dopo poco tempo, quando si è sporta una seconda volta per parlare con i suoi follower, si è resa conto e così, la sua espressione è cambiata d’improvviso prima di portare immediatamente la sua mano a coprire il décolleté.

Andrea Delogu ed il rapporto con i social

Qualche mese fa la conduttrice era finita al centro delle polemiche sul web per la sua relazione con il fidanzato più giovane di 16 anni. Tuttavia, Andrea ha una visione molto chiara dell’utilizzo dei social; è per questo che tempo fa, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan, ha deciso di esprimere la propria opinione ad un utente che le chiedeva: “Hai mai incontrato qualcuno che hai conosciuto sui social?”. È a quel punto che la Delogu ha colto la palla al balzo per dire la sua e, secondo lei, non vi sarebbero dubbi: “Se non ci fossero i social io non avrei una vita amorosa – ha affermato la conduttrice nelle sue Instagram Stories - Quasi tutte le mie relazioni sono iniziate sui social. Bisognerebbe sdoganare quell'antichissimo fatto del provarci dal vivo”. A quanto pare, dunque, per l’attrice, il mondo digitale costituisce una possibilità in più per rimanere in contatto con le persone e non – come spesso si è portati a credere – un modo per non frequentarsi e conoscersi sul serio.

In quell’occasione, inoltre, Andrea aveva anche fatto una rivelazione molto delicata. “Ho sofferto molto d'ansia e ogni tanto fa capolino ma è gestibile”, aveva confessato Andrea Delogu ad una fan che le chiedeva se avesse mai sofferto di ansia e attacchi di panico. Poi, aveva proseguito: “Ho avuto un attacco di panico nella mia vita e da quel giorno posso solo pensare che chi ne soffre sia una persona con una forza immensa. Resistere a quella sensazione e imparare ad averci a che fare è una prova di vita titanica”.