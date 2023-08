"Se non ci fossero i social...". Andrea Delogu e la rivelazione hot sulla sua vita amorosa

Oggigiorno sono certamente sempre più frequenti le relazioni che nascono sui social: quante volte tra amici ci si ritrova a chiedere se il tipo che piace “ha messo like” oppure se “ha guardato la story”; ormai sembrerebbe essere la normalità e quasi il grado di misura di un relativo interesse. Adesso, a dire la sua ci ha pensato Andrea Delogu (la stessa che proprio pochi giorni fa era finita al centro di una polemica social per la relazione con il fidanzato più giovane di 16 anni) rispondendo ad una serie di domande su Instagram.

Il pensiero di Andrea Delogu

Come spesso accade, i volti noti del mondo dello spettacolo (e non solo) si divertono a trascorrere del tempo rispondendo alle domande dei fan sui social; questa volta – come anticipato – è stato il turno della conduttrice radiofonica che ha deciso di dedicare del tempo ai suoi follower. Così, a colpire la Delogu tra le domande degli utenti, una in particolare: “Hai mai incontrato qualcuno che hai conosciuto sui social?”. È a questo punto che Andrea ha colto la palla al balzo per dire la sua opinione e, secondo lei, non vi sarebbero dubbi: “Se non ci fossero i social io non avrei una vita amorosa – ha affermato la conduttrice nelle sue Instagram Stories - Quasi tutte le mie relazioni sono iniziate sui social. Bisognerebbe sdoganare quell'antichissimo fatto del provarci dal vivo”. Evidentemente, per l’attrice, il mondo digitale costituisce una possibilità in più per rimanere in contatto con le persone e non – come spesso si afferma – un modo per non frequentarsi e conoscersi sul serio.

L’ansia e gli attacchi di panico

Continuando a rispondere alle domande dei suoi follower, Andrea Delogu poi ha voluto rivelare una cosa molto delicata; così, quando una fan le he chiesto se avesse mai sofferto di ansia e attacchi di panico, la risposta della conduttrice è stata diretta e priva di filtri: “Ho sofferto molto d'ansia e ogni tanto fa capolino ma è gestibile”, ha confessato Anna Delogu. Poi ha proseguito: “Ho avuto un attacco di panico nella mia vita e da quel giorno posso solo pensare che chi ne soffre sia una persona con una forza immensa. Resistere a quella sensazione e imparare ad averci a che fare è una prova di vita titanica”.

Le critiche per il fidanzato più giovane

Proprio pochi giorni fa, Andrea è stata anche bersaglio di alcune critiche sui social. Il motivo? La relazione che l’attrice, 40 anni, ha da due, con il fidanzato Luigi Bruno di 16 anni più giovane. A scatenare la cattiveria degli utenti del web, un video condiviso sui social dal 24enne in cui si mostra mentre arriva all’aeroporto per accogliere la fidanzata di ritorno da un viaggio, presentandosi con un mazzo di girasoli e correndole incontro per baciarla e abbracciarla. "Chi è tuo figlio?", ha commentato un utente, riferendosi alla differenza d’età tra i due. Tuttavia, la risposta della Delogu – probabilmente stanca dei continui attacchi che subisce per questo aspetto del suo legame con Andrea - non ha tardato ad arrivare; infatti, mostrando le parole dell’utente ha replicato piccata: "Chissà se alcuni si rendono conto di quanto siano da brividi i loro paragoni. Non oso immaginare le ricerche su Pornhub".