Andrea Iannone e i vibratori sul letto: la foto viene rimossa ma ormai è polemica

Andrea Iannone torna a far infiammare le pagine dei social. Lo scorso primo febbraio il motociclista, fresco di rottura con la compagna Elodie, ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che ha subito scatenato congetture e polemiche.

A dare la notizia è stata Dagospia, che ha notato un dettaglio molto particolare nello scatto. Nell'immagine pubblicata da Iannone nel pomeriggio di domenica, infatti, si vede un letto matrimoniale leggermente disfatto e due vibratori, uno di colore nero e uno fucsia. Non sappiamo se la cosa fosse stata realmente voluta, magari si è trattato di una disattenzione. Fatto sta che in poco tempo la foto è stata rimossa dal profilo. Troppo tardi, però, perché Dagospia l'aveva già salvata.

Chiaramente l'immagine ha destato non pochi interrogativi, soprattutto fra gli amanti del gossip. Che si sia trattato di una provocazione? Qualcuno ha pensato a un neppure troppo velato attacco indirizzato alla ex Elodie e all'amica di lei, Franceska Nuredini. Fra le due, secondo alcune voci, ci sarebbe ben più di un'amicizia. "Quale messaggio subliminale cela l’equivoco scatto e a chi è rivolto? Un monito alla sua ex fidanzata Elodie e alla sua amica speciale Franceska?", è infatti la domanda di Dagospia.

Da parte di Iannone non ci sono state spiegazioni di sorta.

Rimangono poi gli interrogativi su una possibile relazione con Rocío Muñoz Morales, da poco separata da Raoul Bova. I due sono stati visti in un resort di lusso in Franciacorta, e pare che ci siano stati anche altri incontri. Non solo.

Rocío avrebbe lasciato anche dei like alla raccolta di foto postate dal motociclista prima che questo rimuovesse lo scatto bollente. Insomma, al momento rimangono soltanto interrogativi. Domande che infiammano gli amanti del gossip.