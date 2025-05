"Alberto Angela mi ha bloccato su WhatsApp", la rivelazione di Francesca Michielin

Ascolta ora 00:00 00:00

Ospite del celebre podcast "Tintoria", Francesca Michielin ha raccontato ai due conduttori Stefano Rapone e Daniele Tinti un singolare aneddoto che ha comportato l'interruzione di ogni genere di contatto con Alberto Angela.

Alla base di quello che in realtà è stato un malinteso originato dalla viralità involontaria di una foto caricata sui suoi profili social dalla cantante, ci sarebbe il contenuto di alcune interviste che al tempo portarono eccessivamente l'attenzione mediatica sul presunto significato sotteso a quello scatto. Parlando proprio del problema delle incomprensioni causate dalla difficoltà a gestire fenomeni virali sul web, la Michielin ha voluto ricordare proprio un episodio che visse di persona qualche anno fa e che la portò a essere bloccata da Alberto Angela.

"Lui semplicemente ha smesso di rispondermi su WhatsApp" , spiega l'artista ai due conduttori del podcast, "e poi ho visto che l'immagine del profilo diventava grigia" . Ma per quale motivo una reazione del genere e senza alcun tentativo di chiarimento? La causa è da ricercare in uno scatto diventato un meme poco tempo dopo la pubblicazione sulle sue pagine social. "È successo che mi avevano regalato per il compleanno una coperta con stampata la faccia di Alberto Angela" , racconta Francesca Michielin.

"Io ho postato questa foto mentre dormivo e mi riposavo prima dell'Eurovision, non mi ricordo, era quel periodo là", prosegue. "Siccome succede che le cose diventano inaspettatamente mega virali, quela foto l'hanno vista tutti" . All'origine del problema, tuttavia, più che la foto potrebbe esserci il contenuto di alcune interviste rilasciate in programmi televisivi dalla cantante proprio in quel periodo.

"Durante le ospitate Tv facevano vedere questa foto. 'Ma quindi hai un debole per Alberto Angela? Ti piace la paleontologia'?" . Appassionata di paleontoogia e di dinosauri in particolare, la cantante tenta di mediare tra le domande dei conduttori e la volontà di non eccedere: "Tu che cosa fai in quel caso? Un po' stai al gioco, un po' dici 'No, io amo gli uomini di cultura'".