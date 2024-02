Angelina Mango cade sul palco dell'Ariston: le immagini virali sul web

Dopo la contestazione iniziale, i problemi tecnici con il televoto e le polemiche per le prese di posizione di alcuni artisti in gara, la finale del festival di Sanremo ha regalato, se così si può dire, anche un piccolo incidente per una delle protagoniste più apprezzate di questa edizione: Angelina Mango.

La giovane artista è salita sul palco del teatro Ariston poco dopo la mezzanotte per esibirsi un'ultima volta con la sua canzone "La Noia". Diciassettesima in ordine di uscita - prima di Geolier - l'ex talento di Amici è apparsa leggermente emozionata al suo ingresso, ma poi Angelina si è presa la scena e ha ballato e fatto ballare il pubblico in sala al ritmo della cumbia. L'esibizione è rimasta su alti ritmi fino alla fine, quando la cantante si è fatta prendere dall'euforia della musica e ha sceso i gradini del palco per volteggiare in mezzo agli strumentisti dell'orchestra. Ed è qui che è successo il piccolo incidente.

Cosa è successo sul palco dell'Ariston

Alla fine dell'esibizione la giovane cantante stava risalendo le scalette, che collegano la platea al palco ma, complici le scarpe con altissime zeppe, la cantante è inciampata ed è rovinata a terra. Stanca e imbarazzata per l'inconveniente Angelina Mango è rimasta alcuni istanti seduta a terra poi si è rialzata. Fiorello e Amadeus l'hanno subito raggiunta per sincerarsi che non si fosse fatta male e lei si è scusata con il pubblico. "Sono un pò stanca. Mi avete regalato la settimana più bella di sempre", ha detto appoggiandosi al braccio di Amadeus e ricevendo l'applauso dei presenti in sala. Poi con i fiori in omaggio tra le braccia si è congedata e Fiorello non è riuscito a trattenere una battuta. "È incredibile questi giovani cadono e non si fanno niente, noi cadiamo e son tre mesi di ospedale", ha scherzato Fiorello mentre Angelina Mango abbandonava il palco dall'uscita laterale, scherzano a sua volta: "Ora vado piano".