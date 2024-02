Geolier vs. Angelina Mango: rivalità a Sanremo a suon di fake news

Solamente questa notte si scoprirà chi sarà il vincitore di Sanremo 2024. Tuttavia è ormai in pieno atto una guerra tra tifoserie opposte: da una parte i sostenitori di Geolier, dall'altra i supporter Angelina Mango. Guarda caso sono proprio i due che occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione, sia della classifica provvisoria letta da Amadeus in apertura della serata conclusiva della 74edizione del Festival della canzone italiana sia della contestatissima puntata di venerdì dedicata alle cover e ai duetti. I fischi che sono piombati direttamente sul palco del teatro Ariston nel momento in cui è stata pubblicata la graduatoria sono stati assordanti. Eppure nelle ultime 24 ore sui social network (e non solo) si è scatenata una vera e propria "propaganda" per il televoto, con tanto di immancabili fake news.

Innanzitutto è stato lo stesso rapper napoletano - ora favoritissimo per la vittoria finale - a fare partire un'operazione di marketing caratterizzato da video tutorial sul come votare con 5 sim diverse e da giri personale all'interno delle scuole campane prima di partire per Sanremo. Poi c'è tutto un'interessante organizzazione capillare che ha visto coinvolti anche bar e ristoranti. È diventata infatti virale la proposta di una celebre paninoteca di Napoli che ha pubblicato una storia su Instagram in cui si sviluppa una promozione che vede uno sconto del 20% sul conto per tutti coloro che mostrano alla cassa i cinque voti via sms inviati con il numero 18 (il codice abbinato allo stesso Geolier per questo sabato). Anche se poi l'iniziativa è stata derubricata dalla stessa azienda a "goliardia".