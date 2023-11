La malattia, la diagnosi e la lunga sofferenza: così è morta Anna Kanakis

La notizia della prematura scomparsa di Anna Kanakis, Miss Italia 1977, attrice e scrittrice morta a soli 61 anni, colpisce come un pugno nello stomaco. Bellissima, elegante, colta e impegnata su più fronti, Anna Kanakis aveva una vita piena, circondata dall'affetto della sua famiglia, dei fan e soprattutto dall'amore del marito, Marco Merati Foscarini, sposato nel 2004. E' stato lui a fare il doloroso annuncio della scomparsa senza rivelare, però, i motivi della morte della moglie, che emergono solo ora: " Ha affrontato con coraggio estremo questa lunga sofferenza" .

Le cause della morte

Anna Kanakis è morta domenica sera all'ospedale Umberto I di Roma, dove era ricoverata da tempo. Le agenzie di stampa riferiscono che sette mesi fa le era stato diagnosticato un tumore, che non le ha neppure dato il tempo di combattere la sua battaglia per la vita talmente è stato rapido e aggressivo. Si parla di "leucemia fulminante", forma acuta della leucemia mieloide, malattia del sangue causata da una mutazione genetica. La risposta alle cause del decesso sembrano arrivare dal necrologio fatto i familiari dell'attrice, che hanno voluto ringraziato profondamente il professor Maurizio Martelli e il professor Claudio Cartoni, due rinomati ematologi romani, per le cure e le premure riservate all'attrice negli ultimi mesi. "L'hanno assistita con tanto amore e grande umanità. Un grazie particolare alle infermiere Vasilica, Irina e Luciana che l'hanno amata e protetta in questo periodo", si legge nell'annuncio funebre diramato dalla famiglia di Anna Kanakis. Dallo scorso marzo l'attrice aveva smesso di condividere la sua vita sui social network e oggi quell'assenza assordante sembra trovare una triste spiegazione.

Il dolore della famiglia

Al di là delle cause del decesso, ciò che rimane è il dolore e lo sconforto per la prematura scomparsa di una donna di altri tempi. "Sei stata per questi venti anni la mia compagna fedele, generosa, intelligente e buona con cui ho condiviso i momenti più belli della mia vita. Complici in tutto e uniti fino in fondo da un amore profondo e unico. Ti abbraccio amore mio grande, sarai per sempre nel mio cuore ora distrutto", ha scritto il marito, Marco Merati Foscarini, nel messaggio di addio all'adorata compagna. Parole strazianti alle quali si sono aggiunte quelle della madre di Anna Kanakis, Cettina: "Annuccia, mia adorata, la tua mamma, affranta dal dolore rimane su questa terra. Ti raggiungerà per vivere insieme la vita eterna". I funerali dell'attrice si terranno giovedì 23 novembre, alle ore 15, nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma.