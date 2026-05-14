Anna Pepe e il selfie con Mattarella: “Grazie Mr President”. Perché la rapper era la Quirinale

Ci voleva un selfie con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per fare schizzare Anna Pepe al primo posto della classifica dei post più virali di Instagram dell’ultima settimana. La rapper, 23 anni il prossimo agosto, ha infatti superato quota 570 mila like (un record per il suo profilo social) condividendo una foto con Mattarella durante un incontro a porte aperte con gli artisti tenutosi al Quirinale.

Il post sui social

“Grazie per l’invito Mr President”, ha scritto Anna Pepe sulla sua pagina personale, pubblicando una carrellata di immagini scattate all’interno del Palazzo, dove vive e lavora Mattarella. A colpire i fan dell’artista non è stata però solo la sua presenza al Quirinale – e il fatto che il presidente della Repubblica abbia assecondando il desiderio dell’artista di immortalare l’incontro per i propri follower - ma anche il dress code non convenzionale scelto dalla rapper per presentarsi davanti a Sergio Mattarella: capelli rosa e outfit bon ton. Un’immagine molto diversa da quella che Anna Pepe ha dato di sè fino a pochi giorni fa, ma che racconta l’estro e l’unicità di questa artista che, nonostante i suoi 22 anni, è la cantante più giovane di sempre ad aver raggiunto la prima posizione della classifica italiana dei singoli stilata dalla FIMI.

Il motivo della visita

La presenza di Anna Pepe al Quirinale, come ospite di Mattarella, è legata alla cerimonia che si è svolta nelle scorse ore a Roma in occasione del 145esimo anniversario dell'istituzione della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori. All'incontro al Quirinale sono intervenuti il presidente della Siae, Salvatore Nastasi, Caterina Caselli e Riccardo Zanotti come portavoce della Sezione Musica, Paolo Sorrentino in rappresentanza della Sezione Cinema e Diego Bianchi come portavoce della Sezione Opere Radiotelevisive.

Oltre alle istituzioni era presente anche una folta delegazione di artisti della scena musicale italiana come Giorgia, Fiorella Mannoia, Madame, Emma Marrone, Angelina Mango, che sono stati immortalati in alcuni video condivisi sulla pagina Instagram ufficiale del Quirinale.