Anna Tatangelo, dopo la separazione da Gigi D'Alessio: "Gli anni più brutti della mia vita. Poi è arrivato Giacomo"

Sulle pagine del Corriere la cantante ha parlato della difficile separazione da D'Alessio e del suo nuovo compagno, dal quale aspetta una bambina

Dopo quella di Alessandra Amoroso, prossima al parto, è la gravidanza di Anna Tatangelo ad avere catturato l'attenzione del pubblico in questa calda estate. La cantante di Sora è incinta di cinque mesi e il padre è Giacomo Buttaroni, il suo attuale compagno. L'attesa del secondo figlio è un sogno che si realizza, ha confessato Tatangelo sulle pagine del Corriere che le ha riservato una lunga intervista: "Da tanto volevo un altro figlio prima dei 40. Oggi, per la prima volta, non sento il bisogno di nascondere nulla. Né il mio compagno né la mia felicità". Eppure in passato l'artista, 38 anni compiuti lo scorso gennaio, ha attraversato momenti molto dolorosi: la malattia della madre e la sua morte, le critiche in campo professionale e la separazione da Gigi D'Alessio.

La fine della relazione con D'Alessio

E' proprio del cantautore napoletano che Anna Tatangelo ha parlato in una parte dell'intervista. "Per anni, mi sono sentita sbagliata. Gigi aveva vent'anni più di me, una famiglia, e io venivo descritta come la rovinafamiglie anche se ci siamo messi insieme che era già separato. Ma il nostro sentimento era puro, infatti, è durato 15 anni", ha raccontato la cantante che, cinque anni fa, si è separata dal cantante: "Ho cambiato casa, mio figlio non capiva cosa succedeva e sono arrivati il Covid e poi la malattia di mia madre. È stato un crollo totale. Salivo al San Raffaele a Milano, parlavo coi medici, stavo settimane in ospedale cercando di tenere insieme tutto, tipo Wonder Woman". Davanti ai suoi cari, i fratelli e il padre, si mostrava forte ma nel privato crollava: "Sono arrivata a pesare 55 chili. Ognuno reagisce al dolore a suo modo: io mi caricavo tutto addosso, gli altri dicevano: 'Pensaci tu, tu hai i contatti, tu puoi'. Anna non ha nascosto che quelli sono stati "gli anni più brutti della mia vita", ma oggi può dirsi finalmente felice.

La rinascita con Buttaroni

A ridarle la serenità e l'amore è stato Giacomo Buttaroni, l'attuale compagno, incontrato dopo la breve relazione con il rapper Livio Cori. Del fidanzato Anna Tatangelo non ha mai parlato pubblicamente, custodendo il loro legame e tenendolo al riparo da paparazzi e curiosi, ma sul Corriere ha fatto un'eccezione: "Non è del mondo dello spettacolo. E non vuole esserlo". La cantante ha anche rivelato che è grazie a Buttaroni - ex calciatore ed allenatore di calcio - se si è sentita di nuovo amata profondamente: "È entrato nella mia vita in un momento complesso e non si è spaventato. Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta.

In passato, ero io quella che dava. Stavolta, invece, lui c'è per me, in ogni gesto. E mi ha sorpresa in positivo il rapporto che ha creato con mio figlio". Ora la coppia attende la nascita della bambina per fine dicembre.

