Anna Tatangelo single, Cecilia Rodriguez a nozze, Emma Marrone sbotta durante il live

Il caldo afoso dell'estate comincia a farsi sentire e i gossip si moltiplicano. Questa settimana c'è chi ha annunciato la gravidanza (Carolina Stramare), chi è tornata di nuovo single (Anna Tatangelo), chi si sposa (Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser) e chi si è sfogata dal palco per alcune critiche (Emma Marrone).

Anna Tatangelo di nuovo single. È finita con Mattia Narducci

L'ufficialità manca ma l'addio sembra essere reale: Mattia Narducci e Anna Tatangelo si sono lasciati. Gli indizi sono tanti e un comunicato stampa appare quanto mai superfluo. Dopo un anno d'amore la cantante di Sora e il giovane modello si sarebbero detti addio e a riprova di ciò c'è il fatto che sui social network i due non si seguono più. Un dettaglio non da poco per una coppia vip. L'ultima volta che Anna e Mattia sono stati visti insieme era la sera in cui Michelle Hunziker venne paparazzata con la Tatangelo, Narducci e un misterioso uomo. Una cena a quattro che non avrebbe portato fortuna alla cantante e al giovane modello, che da quel giorno non si sono più visti insieme. Un altro indizio, secondo i fan di Anna, sarebbe racchiuso tra le parole dell'ultimo singolo della Tatangelo, "Mantra", dove l'artista canta: "Siamo stati un fallimento...Guarda che faccia che ha la tua donna Che se ne va... rinasco sempre dalla cenere... adesso lascia indietro quello che non serve. Qui si sta bene anche senza te". Si attendono conferme.

Emma Marrone sbotta dal palco: "A 40 anni faccio quello che mi pare"

Pochi giorni fa Emma è finita al centro delle polemiche per il suo modo di vestire. Sulle prime l'artista nata nella scuola di Amici ha glissato, poi - stanca delle critiche - Emma ha sbottato durante il suo ultimo concerto a Pordenone. La cantante salentina si stava esibendo live ad Azzano Decimo, quando ha improvvisamente interrotto il suo show per controbattere alle recenti critiche ricevute per i suoi outfit. "Chissà domani sui social cosa scrivono sul mio corpo, che non va bene. Ma non me ne frega niente", ha esordito Emma, che sul palco, durante il concerto indossava una minigonna di jeans e un top corto. "Mostratevi senza vergogna, senza pudore, come faccio io. Non me ne frega niente di quello che scrivono, non sono arrivata a 40 anni per farmi dire da quattro ignoranti come mi devo vestire", ha proseguito, lasciando attoniti i suoi fan: "Vado orgogliosa del mio corpo. Questo corpo ha combattuto un sacco di battaglie e se voglio salire nuda su un palco credo di potermelo permettere, indipendentemente da tutto".

Nozze Rodriguez - Moser: dove si celebra, la cerimonia e i vip

Tutto pronto per le seconde nozze dell'anno. Dopo il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius tocca a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronunciare il "sì". La coppia è pronta a giurarsi amore eterno nel borgo toscano di Carmignano, nella splendida cornice di villa La Ferdinanda, sulle colline di Prato. Il borgo è blindato da sabato, quando gli sposi sono arrivati a Carmignano. Le nozze civili saranno celebrate da un amico della coppia alle ore 18 nello splendido parco della residenza medicea e poi ricevimento e balli fino a notte fonda. Alle nozze sono attesi oltre duecento inviati tra i quali molti vip, ex concorrenti del Grande Fratello - dove Ignazio e Cecilia si sono incontrati - la famiglia Rodriguez al gran completo (Belen sarà accompagnata dal nuovo fidanzato Angelo Edoardo Galvano) e poi Andrea Damante e Giulia De Lellis e molti altri influencer e amici della coppia.

"Saremo presto mamma e papà". L'ex miss Italia Carolina Stramare incinta

Da giorni si vociferava della gravidanza di Carolina Stramare. L'ultima vacanza di Miss Italia 2019 e il fidanzato, il calciatore del Torino Pietro Pellegri, aveva scatenato il gossip. Nelle foto condivise sul suo canale Instagram Carolina non si era mai mostrata a figura intera, ma sempre con la pancia coperta. Eppure, a Mykonos faceva caldo e l'ex Miss ha un fisico che non teme rivali. Così si sono diffuse le voci che la bellissima Stramare fosse in dolce attesa. Notizia non smentita dalla coppia che, dopo un po' di suspence, ha deciso di uscire allo scoperto condividendo le prime foto della dolce attesa.

"La vita ci ha regalato la più grande delle, saremo presto Mamma e Papà", hanno scritto Pellegri e Carolina Stramare sui social, annunciando l'arrivo del loro primo figlio. Congratulazioni!