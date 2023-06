"Dillo alla mamma...". Chi è Annamaria Berrinzaghi, la madre di Fedez

Nella lite tra Fedez e Luis Sal c'è un personaggio (Annamaria Berrinzaghi) che non ti aspetti. O meglio, da un certo punto di vista sì, visto che la madre del rapper è anche la sua manager. Ma di fatto nella lite tra i due ex amici nessuno si sarebbe aspettato che lei avesse avuto un ruolo. Invece a svelare cosa è successo dietro le quinte - nella fantomatica chat nella quale Fedez ha chiuso i contatti con Luis passando la bega alla madre - è stato proprio lo youtuber bolognese nel suo video di replica a Fedez. E quel suo "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato!" è ormai nella storia degli avvenimenti social. Impossibile, dunque, non puntare l'attenzione sulla mamma-manager di Fedez.

Chi è la mamma di Fedez

Annamaria Berrinzaghi, detta "Tatiana", è l'ombra di Fedez e non solo perché è sua madre. La donna, 59 anni originaria di Genova, è anche la manager di Federico Lucia sin dal suo esordio nel mondo della musica nel 2007. Del suo passato professionale non si sa niente, se non che è diventata la manager di Fedez quando lui ha iniziato a muovere i primi passi sulla scena rapper. " Ha imparato a fare il mestiere di discografico. E lo fa bene. Non finirò mai di ringraziarla ", ha dichiarato Fedez al Corriere della Sera mesi fa parlando della madre, alla quale il rapper chiede consiglio e approvazione su ogni cosa. Annamaria Berrinzaghi si occupa di ogni aspetto della vita professionale di Fedez e quasi tutte le decisioni che il rapper prende - dai dischi alle società fino alle interviste e le ospitate - passano prima di tutto da lei.

Il lavoro di manager