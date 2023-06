"Il suo ego, voleva comprarmi...". Luis Sal asfalta Fedez su Muschio Selvaggio

Alla fine, com'era prevedibile, l'addio tra Fedez e Luis Sal è tutta una questione di ego e soldi. Dopo mesi di latitanza dal podcast Muschio Selvaggio, lo youtuber è tornato sul canale - dove Fedez poche ore prima aveva rivelato alcuni dettagli della loro separazione artistica e personale - e c'è andato giù duro. Anzi, durissimo. Nel video di quattro minuti (quello di Fedez dura quindici minuti, chissà perché), Luis Sal parla del protagonismo del rapper, del mancato dialogo con l'amico e della battaglia legale ed economica, che si è scatenata a seguito della scissione.

" Mi trovo a difendermi da una narrativa in cui non avrei voluto far parte, neanche nel privato. Da un giochino di Federico che è anche molto bravo a fare e a cui io non voglio giocare. Fede, non voglio giocare: dillo alla mamma, dillo all'avvocato ", ha ironizzato il 25enne, riferendosi al giorno in cui, via WhatsApp, Fedez ha chiuso ogni comunicazione con lui, passando la palla a sua madre e manager. Così Luis ha spiegato come sono andate le cose con l'aiuto (geniale) di Power Point.

Muschio Selvaggio: cosa è andato storto

Nella prima parte del filmato, che Luis Sal ha pubblicato sul canale Youtube di Muschio Selvaggio, lo youtuber bolognese parla di cosa è cambiato nel podcast ideato da lui e Fedez nel gennaio 2020. Il programma sarebbe dovuto essere uno spazio neutro con protagonisti gli argomenti e gli ospiti e non per parlare di "io, ego, gossip, noi", ma ben presto la voglia di protagonismo di Fedez ha preso il sopravvento. " Quello non doveva essere un altro luogo in cui si parlava di lui. Glielo faccio notare da amico tante volte, in tanti modi. Glielo fanno notare i commentatori, dicendo che interrompeva sempre, che parlava sempre di lui", spiega Luis, che ammette: "Mi sentivo emarginato nel mio stesso progetto, non mi sentivo più parte del progetto né nella parte creativa né in quella esecutiva, visto che agiva senza coinvolgermi per poi scusarsi e poi rifarlo" . Per dare credito alle sue parole, Luis parla di un video (pubblicato nel 2021, quindi in tempi non sospetti) nel quale fa una parodia di Fedez a Muschio Selvaggio. Una critica velata che, due anni dopo, è esplosa come una bomba.

Fedez e Luis Sal, cosa è successo dopo Sanremo

Lo youtuber ha spiegato che l'idea di portare Muschio Selvaggio a Sanremo è stata di Fedez ma che il progetto, così come si stava evolvendo, si stava snaturando. Luis dice di averlo fatto notare all'amico e collega, ma di avere ricevuto un aut aut in risposta: " Allora dovremmo prenderci un periodo di pausa ". Passano alcune settimane e Fedez spinge per ripartire, ma Luis sente che il progetto non è più suo e ipotizza la chiusura del podcast (che è a metà - compresa la società - con Fedez), ma quest'ultimo sbotta: " Non puoi togliermi il mio podcast ". In realtà lo youtuber avrebbe spinto per trovare una soluzione che mettesse entrambi d'accordo, ma il rapper sarebbe sbottato. " Ingrato di merda, non farti più vedere a Muschio Selvaggio e vieni a prendere le tue cose quando non ci sono. Io con queste merde non ci parlo più, parlaci tu mamma! ", avrebbe detto Fedez nella chat privata, passando la palla alla madre.

Muschio Selvaggio senza Luis

Mentre Luis è convinto che il podcast sia in standby in attesa di una soluzione comune, un collaboratore di Fedez lo contatta e gli chiede se vuole partecipare. Lui rifiuta, va a Parigi per un progetto personale e Fedez torna in video senza di lui, registrando una serie di puntate, nelle quali - però - l'attenzione è tutta puntata sulla sparizione di Luis. A quel punto diventa tutta una questione economica. Lo youtuber riferisce che Fedez è pronto a acquistare le sue quote e detta la linea da seguire: " Vieni a fare una puntata in cui ti scusi dell'assenza con un testo concordato. Ti pago (con obbligo di riservatezza) e ti compro il tuo 50% ". Luis sembra non essere interessato ai soldi e Fedez rincara: " Bene. Allora pagami i danni causati dalla tua assenza ".

La battaglia legale tra Fedez e Luis Sal