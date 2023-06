"Aveva ragione...". La frase sibillina della mamma di Fedez sui social

Sembra proprio che l'amicizia tra Fedez e Luis Sal fosse destinata a finire. Nonostante il legame tra i due fosse di lunga data, i pronostici - almeno quelli di nonna Luciana - non li davano per duraturi. E oggi, a distanza di tempo, la madre del rapper, Tatiana Berrinzaghi, è tornata a ricordare le parole dell'anziana mamma proprio sulla fine dell'amicizia tra Luis e Federico, alla luce dello scontro social avvenuto tra i due ex amici (ed ex colleghi) nelle scorse ore. " Aveva ragione la mia mamma ", ha scritto nelle storie del suo profilo Instagram la madre del rapper, nel tentativo di difendere il figlio nella vicenda, che lo vede protagonista da ore.

La predizione di nonna Luciana

I fan del marito di Chiara Ferragni conoscono bene nonna Luciana, la cui passione è quella di fare le carte e i tarocchi. Tempo fa, prima che Luis Sal e Fedez arrivassero ai ferri corti, la donna aveva fatto le carte al rapper preannunciandogli cosa sarebbe successo nel futuro. " Un uomo giovane, vedi qua? Ti tradisce, l'affetto… Lui è un amico", gli aveva detto nonna Luciana, mettendolo in guardia: "Stai attento. Non devi avere amici vuol dire ". A quel punto Fedez si era ironicamente risentito, sottolineando come la sua vita sociale fosse già ridotta all'osso visti gli addii conclamati a Fabio Rovazzi e J-Ax: " Che palle, amici già non ne ho. Ne ho solo uno, ma che bello ". Nonna Luciana non ha svelato il nome dell'amico-traditore, ma il riferimento a Luis era già chiaro: " Io lo vedo già perché quando l'ho visto lo ho capito ".

Le parole della mamma di Fedez