L'ultima mossa della Ferragni: perché non vuole pagare la multa dell'Antitrust

Dagli avvocati di Chiara Ferragni è arrivata la conferma dell'impugnazione della sanzione comminata dall'AgCm per il caso dei pandori "Pink Christmas", che ammonta a oltre un milione di euro sommando quella a Fenice e quella a Tbs Crew. Fanno entrambe riferimento all'influencer e hanno gestito l'operazione commerciale, nata nel 2021, relativa ai prodotti dolciari con l'azienda di Fossano. Nonostante l'ampia documentazione prodotta dall'Antitrust sul caso, che è stata anche acquisita dalla procura di Milano per comporre il fascicolo sul quale il procuratore Eugenio Fusco sta lavorando, secondo gli avvocati di Ferragni l'intero impianto non regge per una multa così elevata.

Per questo motivo hanno deciso di ricorrere richiedendone " l'annullamento integrale perché considerato illegittimo ". Nello specifico, gli avvocati Fabio Cintioli e Giorgio Fraccastoro contestano " molteplici vizi dell’atto " dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato " in termini di difetti di istruttoria, carenza di motivazione ed altre violazioni di legge " che sarebbero state commesse nel multare le aziende. Nel ricorso presentato al Tal del Lazio dai legali dell'influencer, e rivelato in anteprima dal quotidiano il Messaggero, si sottolinea come le due sanzioni siano una misura " del tutto sproporzionata rispetto alla gravità e alla durata della condotta ".

Ma non solo, perché ignorando uno dei punti cardine del dispositivo motivazionale dell'Agcm, ossia il versamento benefico effettuato a maggio 2022, prima dell'inizio dell'operazione commerciale nel novembre 2022, per gli avvocati i 50mila euro donati all'ospedale sono un importo " consistente ", equivalente a circa " il 25% del ricavato ", che è stato calcolato da Balocco in 234mila euro. Come facevano, a maggio, a sapere che quell'importo avrebbe rappresentato una cifra considerevole del ricavato? E come facevano, 6 mesi prima, a sapere che " nel complesso, al termine della commercializzazione, le vendite " non avrebbero " riportato un esito soddisfacente ".