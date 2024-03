"Annullato ogni impegno". Kate e William "fuggono" da Windsor

Nelle prossime settimane, i principi William e Kate non si troveranno a Windsor. Nell'Adelaide Cottage, splendida residenza Ottocentesca con quattro camere da letto che insiste all'interno del parco del castello, i futuri re hanno costruito la loro isola felice insieme ai loro bambini ma ora che la principessa ha bisogno di assoluto riposo e di tranquillità, hanno deciso di tornare nel Norfolk.

Qui, infatti, sorge la residenza preferita da William e Kate, regalo di nozze della regina Elisabetta II alla coppia, situata non distante dall'altra residenza reale della zona, quella di Sandringham. Immersa nelle campagne, alla periferia del villaggio di Anmer, è una delle più belle country house inglesi. È una villa georgiana con 10 camere da letto realizzata nel 1802, che i principi hanno profondamente restaurato per renderla ancora più personale. Quando gli impegni di corte lo consentono, i due amano rifugiarsi in questo splendido casale inglese, che per loro rappresenta ciò che per la regina Elisabetta è stato il castello di Balmoral.

Ora che i figli sono in vacanza da scuola fino a dopo Pasqua, i principi del Galles hanno deciso di trasferirsi e, benché Windsor non sia Londra, lì Kate non avrebbe comunque potuto avere la serenità e la tranquillità che la sua condizione richiede. D'altronde, la stessa principessa, durante il messaggio con il quale ha rivelato di aver iniziato una chemioterapia preventiva, ha chiesto privacy per sé e per la sua famiglia e questa residenza nel Norfolk è il rifugio ideale. Il principe William, attualmente uno dei pochi "working royal" operativo, ha annullato qualunque impegno fino al prossimo 17 aprile per dedicarsi completamente alla sua famiglia.

Il trasferimento nel Norfolk dà, implicitamente, un'altra informazione. I principi del Galles non saranno presenti alla tradizionale messa di Pasqua che, ogni anno, si tiene a Windsor. Prima del video della principessa, in tanti pensavano che quella sarebbe potuta essere l'occasione per il ritorno in pubblico di Kate Middleton ma le nuove informazioni acquisite eliminano qualunque possibilità in tal senso. A Windsor, però, potrebbe fare la sua comparsa re Carlo III, anche lui sottoposto alle cure oncologiche. Da Palazzo è stato chiesto alla stampa inglese di non acquistare alcun video o foto che potrebbero essere prodotti durante le uscite privare della principessa, proprio per tutelarne la tranquillità.

Tra le quattro mura domestiche, Kate sta comunque continuando a lavorare per la famiglia reale, anche se ha dovuto necessariamente interrompere qualunque impegno pubblico. Lo stesso William ha già dichiarato che in questo momento la sua priorità massima, anche davanti ai doveri della Corona, è sua moglie. Insieme a loro ci sono spesso i genitori di Kate e i suoi fratelli, che si occupano di dare conforto ai principi e di gestire i loro figli, per i quali i due non hanno mai voluto una tata a tempo pieno in casa.

Anche il re, benché nella stessa situazione di Kate, non sta facendo mancare il proprio supporto al figlio e alla nuora.