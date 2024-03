"È arrabbiato e frustrato". Il difficile momento del principe William

Non è un momento facile per il principe William. Con la moglie scomparsa dalla scena pubblica da due mesi per misteriosi problemi di salute e il padre, re Carlo, costretto a lottare contro un tumore, le responsabilità della monarchia inglese sono ricadute su di lui, che è l'erede al trono. Il chiacchiericcio, che si è scatenato attorno all'assenza di Kate Middleton dagli impegni reali, non aiuta e dei complotti e delle bizzarre teorie, che dilagano sul web, il principe del Galles sarebbe stufo. A dirlo è il Daily Mail, che ha dedicato un ampio articolo al difficile momento che William sta vivendo: "E' arrabbiato, frustrato e, sì, profondamente deluso per ciò che è accaduto nelle ultime settimane. 'Quando finirà tutto?', avrebbe chiesto al suo staff".

I difficili rapporti con stampa e web

Negli anni il principe si è impegnato a proteggere la sua famiglia dalle attenzioni morbose dei media e dalla curiosità invadente di sudditi e curiosi. Ma la rete e i social network si stanno rivelando più ostici della stampa. "Sebbene non abbia un rapporto facile con i media britannici, il principe ha imparato a lavorare con noi in modo professionale e, giustamente, gli è stata concessa una privacy di cui non gode sul web", riferisce il Daily Mail.

Per William e il suo entourage risulta impossibile, al momento, mettere un freno alle teorie e alle supposizioni - in particolare su Kate - che stanno circolando in rete da settimane. "La cosa più preoccupante per il principe e la sua squadra è il modo in cui i peggiori eccessi del trollismo su Internet hanno sfondato la barriera della sua privacy e sembrano ora controllare una forma particolarmente dispettosa del discorso pubblico", prosegue il tabloid inglese.

William rilascerà una dichiarazione su Kate?

Secondo i media inglesi, Kensington Palace ha peccato di ingenuità nel credere che Kate Middleton potesse sparire dalla scena pubblica senza che gli inglesi, ma anche il resto del mondo, non ne parlassero. "Sarebbe stato più prudente un approccio leggermente più informativo per riempire il vuoto che ora, inevitabilmente, trabocca di voci, cospirazioni e bile", spiega il Daily Mail. Ma l'approccio più informativo non si confà ai reali e soprattutto al principe William, che sembrerebbe essersi chiuso ancora di più a riccio: "Per ora il principe e la sua squadra non hanno intenzione di reagire pubblicamente a quella che descrivono come 'follia'". Non è, però, escluso che l'erede al trono faccia una dichiarazione ufficiale nelle prossime settimane e secondo il tabloid inglese la possibilità è concreta: "Ci è stato detto che non è del tutto escluso di rilasciare qualche dichiarazione pubblica prima del ritorno di Catherine alle cariche pubbliche".