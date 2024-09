Antonella Mosetti e Bettarini, il workout di Diletta Leotta e Elodie, Alice Campello derubata

Ascolta ora 00:00 00:00

I gossip più pungenti della settimana vedono protagoniste le vip. C'è chi vive un flirt con il figlio di una sua vecchia fiamma (Antonella Mosetti), chi si sposa in gran segreto (Naomi Campbell), chi infiamma il web con un allenamento post vacanze (Diletta Leotta e Elodie) e chi viene derubata (Alice Campello).

Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini nuova coppia? L'indiscrezione

Da giorni si fa un gran parlare del presunto flirt tra Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. A fare trapelare l'indiscrezione è stato il settimanale Diva e Donna, che nell'ultimo numero in edicola ha spifferato: "Clamoroso. Mosetti prima il padre… ora il figlio. Diciassette anni dopo Stefano Bettarini con Antonella ora c’è il giovane Niccolò" . Il personal trainer, 25 anni, e l'ex Non è la Rai, 49 anni, sarebbero stati paparazzi insieme e il gossip è decollato non solo perché tra la showgirl e Bettarini Junior ci sono quasi venticinque anni di differenza, ma soprattutto perché quasi due decadi fa Antonella ebbe una storia con il padre Stefano. Un flirt che fece molto infuriare la Ventura, che anche questa volta potrebbe non avere gradito le voci su suo figlio e la Mosetti. Intanto, però, Antonella ha messo le mani avanti e sui social ha smentito: " Non trovo carino dire cose in più altrimenti le persone ci sguazzano dentro e non è carino nei confronti di chi vive certe situazioni. Ma smentisco tutto quello che sta uscendo, non ha senso nulla ". Non rimane che attendere sviluppi.

Diletta Leotta ed Elodie al parco a Milano: l'allenamento infiamma il web

Finita la lunga, lunghissima luna di miele con il suo Loris Diletta Leotta è tornata a Milano e a lavoro. Con l'inizio del campionato l'inviata sportiva di Dazn è tornata a calpestare i campi da calcio e si prepara a esordire come conduttrice Mediaset alla guida del reality La Talpa. Per farsi trovare pronta Diletta Leotta si sta allenando intensamente e negli scorsi giorni è stata persino paparazzata dai fotografi durante un allenamento all'ombra dei grattacieli di City Life in compagnia dell'amica Elodie. A dirla tutta sarebbe bastato sbirciare i profili Instagram delle due per scoprire i segreti del loro allenamento fatto di squat, pull down e esercizi a corpo libero. Tutto sotto al torrido sole milanese e sotto la supervisione del loro personal trainer. Ma più che per il workout il web è andato in visibilio per le forme di Elodie e Diletta. Poco importa che la cantante romana ne sia uscita distrutta per sua stessa ammissione.

Naomi ha sposato Mohammed Al Turki? "Nozze segrete su uno yacht"

La notizia degli ultimi giorni è che il fidanzamento tra Naomi Campbell e il produttore cinematografico saudita Mohammed Al Turki avrebbe avuto un'evoluzione inattesa. Secondo la rivista Novella 2000, infatti, la top model e l'imprenditore saudita si sarebbero sposati in gran segreto. " Il loro matrimonio si è tenuto in segreto e al riparo da occhi indiscreti, a bordo di un panfilo al largo di Dubai", riferisce il settimanale. Quando si sarebbero celebrate le nozze è un mistero, ma fonti vicine alla coppia assicurano che Naomi ha trovato l'amore della sua vita. Solo pochi giorni fa Mohammed Al Turki aveva partecipato al matrimonio italiano dell'attore Ed Westwick e della modella Amy Jackson, che si è celebrato ad Amalfi. Al suo fianco però non c'era la Venere Nera.

Alice Campello non c'è fine al peggio: rubata la sua valigia in treno

Non si può certo dire che questo sia un momento fortunato per Alice Campello. Dopo l'annuncio della separazione dal marito Alvaro Morata l'influencer veneziana ha subito un furto. A raccontare l'accaduto è stata lei stessa attraverso la sua pagina Instagram. " Mi mancava che mi rubassero la valigia in treno…" , ha rivelato nelle storie del suo account Alice, che per l'ennesima volta si è trovata a fare i conti con i ladri. Pochi mesi fa la coppia era stata derubata in casa e lo scorso anno in strada.

E come se questo non bastasse sul web si moltiplicano le voci su un presunto flirt con Andrea Iannone avuto durante la lunga relazione con Morata. Eppure, sia il calciatore che l'influencer hanno smentito categoricamente che la separazione sia dovuta a questioni di "corna".