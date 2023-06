Antonino Spinalbese ha un nuovo amore? Il giallo della foto cancellata

L’istantaneità mediatica dei social network ormai non perdona più: ogni gesto, azione, movimento, sbaglio, non può non passare inosservato al pubblico, che, come un segugio ben allenato, è subito attento a notare e a favoleggiare su ogni errore di distrazione. Una lezione che Antonino Spinalbese e Carolina Stramare stanno ben imparando. L'hair-stylist, padre della piccola Luna Marie, avuta con l’ex compagna Belen Rodrìguez, ha poche ore fa condiviso una foto con quella che i rumors da tempo dicono essere la sua nuova compagna, la modella, Miss Italia 2019, Carolina Stramare; ma lo scatto ha avuto vita breve, essendo stato rimosso pochi istanti dopo. Nonostante la brevità della condivisione del post, in molti avevano già visto la foto, salvandola nella propria galleria ed elaborando subito teorie sulla natura di questo strano gesto.

La causa

I motivi non sono chiari, l’ipotesi più accreditata e condivisa sostiene che Antonino Spinalbese non sia ancora pronto a ufficializzare la sua storia con la Stramare, e che, dunque, il post sia stato un errore di pubblicazione. Ma non manca chi attribuisce la repentina cancellazione al mare di insulti arrivati all’ex gieffino nei secondi successivi alla condivisione della foto; insulti da parte dei “Gintonic”, il gruppo di fan, che per tutta la durata del Grande Fratello Vip, ha sperato nell’evoluzione di un rapporto sentimentale tra Antonino e Ginevra Lamborghini.

Il flirt con Ginevra

Durante la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese si è fin da subito legato con Ginevra, sorella di Elettra Lamborghini, rispetto alla quale, però, dal gioco è stato eliminato prima. Dopo l’uscita di Ginevra, i “Gintonic” speravano di vederli insieme anche fuori, ma la loro relazione non è mai decollata. Era stata proprio la Lamborghini a chiarire i loro rapporti in un’intervista al settimanale “Chi”: “Lui ha capito che era una storia mediatica. Forse doveva andare così, non ci sentiamo più, io ho la mia vita e lui la sua".

La relazione con Carolina

I due erano stati avvistati insieme già poche settimane dopo l’uscita di Antonino Spinalbese dal GF Vip. Dal quel momento sono state innumerevoli le segnalazioni sulle loro uscite insieme. All’aumentare degli avvistamenti di “coppia” sono anche aumentati i loro scambi di like e commenti sulle rispettive pagine social, e in diverse occasioni hanno anche condiviso stories registrandosi nello stesso locale. E ora, la foto insieme: sembra non esserci più alcun dubbio.