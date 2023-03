Antonino Spinalbese "beccato" con l'ex Miss Italia

Sorrisi, sguardi d'intesa e abbracci. Antonino Spinalbese sembra avere trovato un'amica speciale in Carolina Stramare. Mentre i suoi fan speravano in una love story con Ginevra Lamborghini, sua compagna di avventura al Grande fratello vip, l'hair-stylist ha deciso di guardare avanti e approfondire la conoscenza con una bellezza mediterranea, l'ex Miss Italia 2019. Dopo la reclusione forzata al Gf Vip, Spinalbese è tornato a essere protagonista delle notti mondane e i paparazzi non si sono lasciati sfuggire l'occasione di seguirlo e il gossip su un presunto nuovo flirt è decollato.

Le foto insieme a Milano

I due sono stati fotografati insieme dai paparazzi del sito Whoopsee, che ha pubblicato le foto in esclusiva sulla sua pagina Instagram. " Eccolo mentre, dopo essere stato al Beefbar di Milano in compagnia di un amico, è stato raggiunto anche dall'ex Miss Italia Carolina Stramare. Prima che lei lo riaccompagnasse a casa, i due hanno deciso di godersi un drink in un locale milanese ", si legge nel post dedicato alla coppia. Nelle immagini Antonino e Carolina appaiono sorridenti e complici, ma sono soprattutto le foto in auto - quando la modella ha riaccompagnato Spinalbese a casa - a destare la curiosità. Pensando di essere al riparo da occhi indiscreti, i due si sono abbracciati ma le immagini non chiariscono se tra i due ci sia stato addirittura un bacio.

Lui al Gf Vip, lei a Pechino Express

A unirli non sarebbe solo un feeling particolare, ma anche la recente partecipazione a un reality. Lei ha preso parte all'ultima edizione di Pechino Express, che sta andando in onda in queste settimane. In coppia con la modella Barbara Prezja, "Le mediterranee" - così si fanno chiamare nel gioco - stanno primeggiando nella spedizione in India e secondo qualcuno sarebbero loro le vincitrici del reality. Nel suo recente passato ci sarebbe una storia con il calciatore della Juventus Dušan Vlahović.

Antonino Spinalbese, invece, è uscito dalla casa del Grande fratello vip alcune settimane fa e ora è tornato alla sua vita e a riabbracciare la sua bambina, Luna Marì, nata dalla relazione con la showgirl Belen Rodriguez. La bella argentina è un ricordo ormai lontano per lui e Carolina potrebbe avere già fatto breccia nel suo cuore.