Arisa esce allo scoperto con il nuovo fidanzato (cantante): chi è Walter Ricci

Arisa ha un nuovo amore. La notizia sta già facendo il giro del web. A più di un anno di distanza dalla fine della relazione con il ballerino Vito Coppola, la cantante è tornata a sorridere al fianco di un nuovo fidanzato. Lui è Walter Ricci, napoletano verace, cantante e pianista jazz. A svelare il sentimento nato tra i due artisti non sono stati i paparazzi delle riviste di cronaca rosa bensì Arisa, che nelle scorse ore ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram, dove ha ufficialmente presentato ai suoi fan il suo nuovo amore.

La dedica social di Arisa a Walter Ricci

L'estate 2024 ha sicuramente un sapore diverso da quella dell'anno passato per Arisa. Nell'agosto del 2023 la cantante di "Sincerità" pubblicò un ironico post sui social, nel quale annunciava di essere pronta a valutare "proposte di matrimonio" a seguito delle ultime delusioni amorose. Oggi, però, il cuore di Rosalba Pippa è tornato a battere forte per Walter Ricci, al quale ha dedicato un romantico post Instagram; le prime parole pubbliche dall'inizio della loro relazione: "Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno". Poi ha invitato i suoi follower ad assistere al concerto di Ricci: "Stasera all'ex base Nato di Bagnoli la gioia canta e suona come Dio. Accorrete numerosi voi, perché io non potrò esserci". Arisa non era presente allo show del compagno, ma da settimane i due pare siano inseparabili e saranno protagonisti insieme (ma in date separata) anche al prossimo Ischia Global Fest, in programma dal 7 al 14 luglio.

Chi è Walter Ricci

La foto dell'abbraccio tra Arisa e Walter e il video con il bacio e le effusioni in ascensore, a suggellare la relazione, hanno infiammato il popolo dei social e subito si è scatenata la caccia alle informazioni sul pianista e cantante jazz. Classe 1989, Walter Ricci non è un volto nuovo nel panorama della musica napoletana. Vincitore di diversi premi (nel 2006 il Premio Massimo Urbani" e nel 2007 il "Chicco Bettinardi" al Piacenza Jazz), Ricci suona e canta da quasi vent'anni e nella sua carriera ha collaborato anche con Mario Biondi e duettato con Michael Bublè. Nel 2016 vinse il festival New Wave in Russia.

Nel 2022 ha inciso l'album "Walter sings Nat King Cole", omaggio al grande artista americano e presentato nei più prestigiosi festival internazionali. A fare avvicinare e innamorare Arisa e il cantantesarebbe stata proprio la passione in comune per la musica.