"Valuto proposte di matrimonio...". Lo strano post social di Arisa scatena il web

Arisa è tornata a infiammare il web con uno dei suoi post "nudi e crudi". Come già aveva fatto in precedenza, la cantante è tornata a esprimere le sue emozioni e a parlare di amore e vita privata senza filtri su Instagram e nel farlo si è mostrata senza veli e facendo una sorta di appello agli uomini.

Arisa nuda su Instagram

Reduce dalla partecipazione alla notte della Taranta, che l'ha vista esibirsi sul palco insieme a Tananai e Fiorella Mannoia, Arisa ha scelto ancora una volta i social per comunicare in modo diretto e personale con i suoi fan. Ma l'ultimo post Instagram, condiviso dall'artista sulla sua pagina, ha attirato decisamente l'attenzione sia per il contenuto del messaggio sia per le foto, dove Arisa si mostra completamente nuda ai suoi follower.

L'appello di Arisa sui social

Se le foto audaci hanno avuto il merito di far diffondere a macchia d'olio il post su Instagram, anche il testo scritto dalla cantante ha scatenato la curiosità del popolo del web. Già, perché Arisa ha fatto un vero e proprio appello al genere maschile: " Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l'organo sessuale femminile, in particolare il mio". Tra ironia e provocazione, la cantante ha proseguito con il suo annuncio: "Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico ".

