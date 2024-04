"Ambulanza, ambulanza!". Panico al concerto per Arisa

Attimi di panico al concerto di Arisa del 2 aprile a Sessa Aurunca, in provincia di Catania, dove una fan si è sentita male e si è reso necessario l'intervento dei soccorritori. A dare l'allarme è stata la stessa cantante che, dal palco, si è accorta che la ragazza stava male e - spaventatasi per quanto stava accadendo - ha gridato, chiedendo l'intervento di un'ambulanza. La scena è stata ripresa da molte persone presenti al concerto e il video dell'accaduto è diventato virale in brevissimo tempo.

Attualmente Arisa è impegnata in un tour primaverile che l'ha vista fare tappa prima a Napoli e poi in Sicilia. Il 2 aprile l'artista si è esibita a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, per una serata all'insegna della musica. Durante il live non sono mancati i momenti di complicità tra Arisa e il suo pubblico. La cantante ha parlato spesso con i suoi fan, ha interrotto il concerto in un paio di occasioni per scherzare con il pubblico e si è persino trovata a fronteggiare un fuoriprogramma, che l'ha letteralmente gettata nel panico.

Arisa, cosa è successo a Sessa Aurunca

A metà concerto, infatti, una ragazza presente nelle prime file ha avuto un malore e Arisa, che si trovava proprio davanti alla scena, ha interrotto immediatamente l'esibizione: "Che succede? C'è qualcuno che si sente male?". Non capendo se la situazione fosse grave o meno, Arisa ha chiesto d'istinto l'intervento del 118. "Ambulanza, ambulanza! Un'ambulanza!", ha gridato dal palco l'artista, prima di scendere tra il pubblico per accertarsi delle condizioni della sua fan. La scena è stata ripresa da molti telefonini ed è diventata virale sui social network, ma si blocca proprio nel momento in cui Rosalba Pippa scenda dal palco per raggiungere la ragazza, che si è sentita male.

Il ringraziamento della ragazza

A spiegare quanto accaduto successivamente è stata una ragazza che su TikTok, proprio sotto al video di Arisa che grida, ha spiegato: "Era mai cugina, le girava la testa e bell' e buon è svenuta poi ci siamo ritrovate Arisa accanto!". La giovane è stata soccorsa e portata lontano dalla folla e Arisa è tornata a cantare, scherzando poco dopo sull'accaduto: "La ragazza ha avuto uno svarione a causa della mia splendente bellezza, poi mi ha visto da vicino e si è ripresa! Dai sta meglio, un applauso a Ylenia!". Alla fine, anche la giovane fan colta da malore ha commentato l'accaduto sempre su TikTok, ringraziando Arisa per le premuore riservatele: "E' stata carinissima a scendere dal palco x me.