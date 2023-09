Asia Argento compie 48 anni. Lo strano post social: "Scappo all'estero"

Nel giorno del suo compleanno Asia Argento torna a mostrarsi fragile davanti ai fan. L'attrice oggi compie 48 anni e, invece di celebrare il traguardo con slancio e positività, ha affidato ai social network un messaggio velato di tristezza. Dietro al selfie audace per il suo corpo nudo esposto su Instagram, Asia Argento nasconde una sofferenza profonda: " La verità è che per me è ancora complicato guardarmi allo specchio e dirmi che mi voglio bene per davvero. Che mi accetto per quella che sono. Che merito anche io il meglio ".

Il post Instagram

Reduce da un lungo viaggio in India, che l'attrice ha documentato con foto e video condivisi sui social, Asia Argento sembrava avere ritrovato la serenità dopo anni di buio. L'addio all'alcool e l'amore con il lottatore Michele Martignoni sembravano avere fatto miracoli, ma invece qualcosa ancora non va nella vita dell'attrice. " Sto facendo degli sforzi incredibili per progredire ma a volte sta vita mi sembra una danza assurda, un passo avanti e due indietro", ha scritto su Instagram Asia Argento facendo un bilancio e annunciando l'addio momentaneo all'Italia: "Scappo all'estero pur di non festeggiarlo con 'famiglia' (non parlo dei miei figli, con loro ogni giorno è una festa) e 'conoscenti' vari ".

La fuga dai pensieri negativi